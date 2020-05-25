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現省萬元！墾丁兩家必住「無敵海景」民宿　絕美貝殼沙灘竟是電影場景

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▲Her墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝官網）

▲墾丁翎嵐白砂渡假莊園的迷人海景。

編輯 / Evangeline　圖／翻攝官網

每到夏天我要去墾丁！沙灘、海水都是南國迷人之處，怕大街上人太多，還有很多好地方可以發懶放空。住宿亦然，如果從房間就能看海、躺著望向藍藍的天空與水岸，多麽愜意。墾丁的翎嵐白砂渡假莊園、海灣森林精品民宿都鄰近白沙灣，購物平台「Her和她」正推出超級特價住宿券，讓夏日旅行更完美。

▲墾丁白沙灣。（圖／翻攝墾丁翎嵐白砂莊園官網）

▲墾丁白沙灣。

墾丁白沙灣的海灣綿長、貝殼沙含量高，也因此得名，李安導演的作品《少年Pi的奇幻漂流》便曾在此取景，《海角七號》也在這裡拍攝，有了賣座電影的加持，增添了白沙灣的魅力。

▲Her墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁嵐翎住宿券。（圖／翻攝官網）

▲翎嵐白砂渡假莊園平日精緻雙人房住宿券原價13,800元，特價3,750元。點我購買。

翎嵐白砂渡假莊園的庭院遼闊，紅瓦白屋位於小丘上，可以看見美麗海灣，而旅館的標誌、招牌、佇立在園內的裝飾、屋內的畫作等，都是以鮮明亮演的幾何色塊組成的動物或鳥兒，這些出自曾兩度獲得德國紅點設計大獎的台灣藝術家王怡璇（Cindy Wang）之手，充滿活力與童趣。

▲Her墾丁嵐翎白砂住宿券。（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁嵐翎白砂住宿券。（圖／翻攝官網）

▲翎嵐白砂渡假莊園平日精緻家庭房住宿券，原價17,800元，特價5,341元。點我購買。

每間客房都有無敵海景，絕對是一大賣點，空間運用台灣珍稀檜木、櫸木、梢楠木等，散發出自然氣息，溫文地展現在地特色。「Her和她」推出「平日精緻家庭房住宿券」原價17,800元，特價5,341元，「平日精緻雙人房」原價13,800元，特價3,750元，都是直接省下超過1萬元的划算方案。

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲在海灣森林精品民宿看見美麗夕陽。

海灣森林精品民宿是鄰近白沙灣的另一住宿好選擇，座落於墾丁國家公園內，花園裡種植許多熱帶植物，白色屋子與微斜的紅瓦屋頂，充滿渡假氣氛，除了看海，天氣好還能欣賞關山夕照、夜晚滿天星空，享受非常徹底。

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲海灣森林精品民宿平日星光海悅家庭房住宿券（含早餐）原價19,200元，特價4,454元。點我購買。

台灣產的珍稀木材，是海灣森林室內的重要角色，從地板到牆面、傢俱，每一處都細細打造，十分用心。「Her和她」推出「星光海悅家庭房（含早餐）住宿券」原價19,200元，特價4,454元，「聽海庭園雙人房（含早餐）」原價8,800元，特價3,229元，規劃一趟墾丁行程變得更容易。

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲Her墾丁海灣森林住宿券（圖／翻攝官網）

▲海灣森林精品民宿平日聽海庭園雙人房住宿券（含早餐）原價8,800元，特價3,229元。點我購買。

關鍵字：

Her, Her和她, 住宿券, 墾丁, 白砂灣, 嵐翎白砂渡假莊園, 海灣森林精品民宿
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