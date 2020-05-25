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別管貝克漢的禿頭了！　看他與哈珀雨天親子裝多時尚

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▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢父女倆在英國鄉間遛狗散步，合影也像時尚大片。（圖／翻攝davidbeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

45歲英國前「足球金童」貝克漢（David Beckham）的禿頭危機近來成為焦點，被爆總是戴帽遮醜，他周末帶著8歲小千金哈珀（Harper Seven Beckham）與愛犬在鄉間散步，果然戴著帽子，不過更實際的用意是遮雨，父女倆在細雨中漫步的造型簡直一模一樣，和狗狗們一起合影猶如拍時尚大片。

▲▼貝克漢 。（圖／翻攝davidbeckham IG）

▲貝克漢的髮量是否稀疏近期成為焦點。（圖／翻攝davidbeckham IG）

貝克漢示範的防雨父女裝，均出自英國或愛爾蘭品牌，強項是針對英國多變的氣候設計機能性服裝或靴子。貝克漢所穿約12,000元長筒靴與長版油布外套即來自愛爾蘭品牌Dubarry，具防細雨的功能性也時尚。

▲▼ Le Chameau 。（圖／翻攝Le Chameau官網））▲▼ Dubarry 。（圖／翻攝Dubarry官網）

▲哈珀穿的Le Chameau Petit Vierzon雨鞋（左）約2,200元，貝克漢穿的Dubarry靴子約12,000元。（圖／翻攝Le Chameau官網）
 

哈珀的穿搭就像迷你版的貝克漢，她穿Barbour經典的油布外套，搭配法國品牌Le Chameau長筒雨鞋，創立於1927年的Le Chameau因英國王子妃凱特穿過而爆紅，這回貝克漢千金又穿上童鞋，肯定又要大賣了。

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關鍵字：

貝克漢, 哈珀, Dubarry, Le Chameau
fashion.net

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