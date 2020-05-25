《小美人魚》夢幻公仔、真實版《阿拉丁》魔毯！迪士尼公主一番賞台幣200有找

編輯／Emily 圖／翻攝自bpnavi.jp、store.disney.co.jp

日本的一番賞系列獎品常常超豪華，讓人抽到剁手，這次即將推出以「迪士尼公主—美麗的故事」為主題的一番賞，獎項中的《小美人魚》公仔夢幻唯美，還有完全仿造《阿拉丁》魔毯的毛巾、《美女與野獸》地毯等一系列公主產品，美美的商品激起你的浪漫公主魂。

「迪士尼公主—美麗的故事」一番賞的A獎是讓人最想要的獎品，《小美人魚》愛莉兒公仔正在高唱主題曲「Under the Sea」，周圍被泡泡、魚兒、賽巴斯丁環繞，彷彿置身海底，仙氣又夢幻，高度約22公分。拿來當家中擺飾美到不行。「最後賞」跟A賞造型雷同，但泡泡多了珍珠色澤更加唯美。

B、C賞分別為《美女與野獸》地毯和《阿拉丁》毛巾，《美女與野獸》地毯是白底黑線圖案，畫滿了電影裡的重要角色，以及標誌性的紅色玫瑰。《阿拉丁》毛巾完全仿造故事中的魔毯圖案印製，有了它就像擁有一條真正的魔毯。

D賞是有馬賽克鑲嵌的透明玻璃盤，上面的圖案是色彩繽紛的公主們，有愛莉兒、貝兒、茉莉公主和長髮公主樂佩四款，適合在上面放小飾品。E賞是可以掛牆上的油畫擺飾，畫出四部公主動畫裡的經典場景，油畫風圖案很有高級感。

F賞是可愛的毛巾系列，有五款小方巾和兩款長條毛巾，圖案包含《白雪公主》、《仙履奇緣》、《魔髮奇緣》、《美女與野獸》與《阿拉丁》。G賞是鑰匙圈系列，共有7種款式，全是金色系，圖案選用公主們的象徵物件，看起來很像魔法變身器。

這系列抽一次650日圓（約台幣181元），6月17日才會開賣。如果想入手唯美公主系列產品，日本迪士尼商店就有推出一系列以《美女與野獸》為主題的商品，其中有一款戒指好特別，它裝在超可愛的小茶杯阿齊裡，戒指本身則是《美女與野獸》的代表紅玫瑰，兩個裝在一起當禮物也太美好，超級想收到！這款戒指售價3,190日圓（約台幣890元）。

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