人人必備的「夏日驅蚊防蟲神器」　日本爆賣防蚊噴霧，涼感消臭多功能

▲夏日腳步逼近，蚊蟲也開始肆虐，在家或外出踏青需要備好防蚊小物。（圖／翻攝IG@midoricoo、@redvelvet.smtown）

記者張毓容／台北報導

炎炎夏日逐漸逼近，除了氣溫越來越悶熱，惱人的蚊蟲也開始肆虐，不論是在宅在家或外出踏青、野餐，身上越來越多被叮咬的小包包，讓人困擾不已。這時候就該準備好各種滅蚊防蟲神器，從隨身貼片、防蚊香環到居家必備的質感電蚊拍、捕蚊燈都幫你搜齊，尤其有一款有降溫涼感作用的驅蚊噴霧，可抑汗、防蚊還有消臭等多種功用，在日本大受歡迎，幾乎人手必備一瓶。

KINCHO衣類專用涼感消臭驅蚊噴霧，200ml，NT$390。

添加防蚊蟲與涼感配方，並含有抑制汗臭的抗菌成分，帶有淡淡涼感薄荷香。適用於衣物、褲子等物品上，不論是夏季戶外登山、野餐或散步，不怕蚊蟲叮咬又可達到制汗功能。

日本美樂蒂天然防蚊貼，24枚入，NT$170。

擁有可愛造型的美樂蒂天然防蚊貼，使用世界專利微膠囊技術，讓防蚊效果更久，即使下雨天也保有防蚊功能及時效，易於黏貼且每片可使用8小時。

KINYO磁懸浮吸入式捕蚊燈，NT$699。

比起傳統捕蚊燈，有著簡約質感造型的磁懸浮吸入式捕蚊燈，利用獨特有效的LED紫光燈與強力漩渦式氣流吸入蚊蟲，並具靜音效果與物理風乾特性，無味無噪音，安全又環保。

日本金鳥造型防蚊環，果香/花香，30P入，NT$330。

防蚊環身以天然柔軟矽膠材質製作，搭配天然精油香氣驅趕蚊蟲，穿戴感舒適，驅蚊效果長達12小時，可愛的顏色與造型還可套在手上、腳上或頭髮上當飾品。

BesonLED燈電蚊拍，NT$690。

以人體工學曲面設計的 BesonLED燈電蚊拍，手感親膚、好拿易握，具三層防護電網與LED照明輔助，利於夜晚滅蚊，使用USB充電更加環保，還附底座可直立擺放，文青風質感造型，家中隨處擺放都不會有雜亂感。

►擦對才有效！防曬品挑選4關鍵 皮膚科醫師：高係數不是必須



►日本超美「滅蚊神器」來了！兩種實用功能，網大呼：好想要



►3步驟神補救「過期票券」 手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！