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南韓網美教你「零基礎深蹲」瘦出腿縫！多一關鍵步驟迅速有感

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編輯／Ann 圖／翻攝自IG@ch.yoooon

大腿中間的縫隙是不少女孩的減肥剋星，就算整體看起來纖瘦，腿看起來還是有贅肉，對此，南韓網美健身教練就教你用簡單3個動作瘦出腿縫，就連腰部、手臂也順帶練到，均勻窈窕迎接夏季！

一般下蹲

連初級學者都能上手的就是一般下蹲運動，首先，兩腳維持比肩膀寬約1.5倍的開腳站姿，同時注意腳尖往外才不易對膝蓋產生傷害。接著就可以開始連續的下蹲動作，展開雙手抱拳且膝蓋往外的下蹲姿勢，蹲下之後慢慢起身，不斷重複動作。

▲減肥 。（圖／翻攝自IG@ch.yoooon）

升級踮腳下蹲

若以上動作很輕鬆完成，接著就是升級版動作，踮腳下蹲就是關鍵所在，嘗試運用同樣的下蹲姿勢，只是在往上站立時，多加入踮腳動作，搭配下蹲再慢慢將腳跟站回地面，如此一來的「踮腳深蹲」可以達到更高強度運動。

▲減肥 。（圖／翻攝自IG@ch.yoooon）

底部下蹲 + 手臂鍛煉

另外，為了同步鍛煉手臂線條，可以進行雙手平行於肩膀的拉伸動作，試著加快下蹲速度，比起一般下蹲會回升到站姿高度，底部下蹲則是一直在蹲姿來回，一組20下，一次約2至3組就能感受到燃脂效果。此外，教練也補充，非專業舞者在進行下蹲動作時，需要注意力度，若是過度用力踩地會造成腳踝損傷，所以輕輕下蹲是最安全且能瘦出腿縫的動作。

▲減肥 。（圖／翻攝自IG@ch.yoooon）

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 南韓, 教練, 健身, 大腿, 腿縫
fashion.net

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