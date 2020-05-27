韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！

▲公主袖風格已在韓妞之間默默流行起來。（圖／翻攝自IG@mi0___o）



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在肩膀手臂位置做出抓皺、蓬鬆感，並在袖口縮住的設計，就像是童話故事中的公主禮服一樣，因此經常被稱作「公主袖」，或是泡泡袖、燈籠袖，而「公主袖」元素正是今年夏天必入手的單品，不只已在韓妞之間默默流行起來，從快時尚品牌的新品清單中也能看出端倪，且有著堪稱「遮手臂神器」的超強大功能。

▲Jessica、宣美也頻繁以公主袖造型服裝做穿搭，且上圖宣美所穿的兩件服裝都能在平價服飾品牌ZARA找到。（圖／翻攝自IG@jessica.syj、@miyayeah）



澎澎效果的「公主袖」為什麼這麼受歡迎？從皺褶、膨脹感的程度、縮口設計到搭配抽繩、荷葉邊等元素，都有相當大的變化空間，可以營造俏皮可愛，也能展現身形強調性感女人味，帶有復古、浪漫的韻味，款式選擇超多元。此外，澎袖設計能模糊肩綁線條，對於有圓肩、寬肩、窄肩困擾的女孩特別適合，而且還能輕鬆遮住最容易形成贅肉的手臂部位！

或許有些人擔心「公主袖」的服裝略顯浮誇、難駕馭，推薦首次嘗試的女孩們可以從白色素色款式開始，選擇適度的澎袖程度，結合蕾絲元素更有氣質，不容易出錯。

▲白色款式不容易出錯。（圖／翻攝自IG@hm、@anainparis）

在 Instagram 查看這則貼文 （@y.a.t.r.i）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 29 日 上午 12:06 張貼

▲洗版歐美IG上的H&M平價爆款。



接著可以試試適合春夏季節的清新馬卡龍色系，像是Jessica為大家示範淡淡的薰衣草紫色公主袖服裝，瞬間增添了浪漫的氛圍，能襯托出女人味。

▲適合春夏的馬卡龍色系。（圖／翻攝自IG@hm）



前面提到「公主袖」服裝的變化非常多端，許多歐美女生則會選擇將其與「露背」設計元素結合，讓整體兼具性感與女孩氣息，喜歡歐美風格的女生可以試試尋找類似的款式。

在 Instagram 查看這則貼文 Ana Matisse（@anainparis）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 4 日 上午 9:06 張貼

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最後，則是推薦給大家適合出遊度假的花卉款式，同時也是韓妞們IG上最常出現的類型。

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