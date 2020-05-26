Oreo餅乾混合爆米花變最夯零食！一口吃下雙倍香甜太罪惡

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@eatsnackpop

爆米花、Oreo巧克力餅乾分別是兩項受歡迎的零食，如果把它們混合在一起會是什麼神奇滋味呢？最近韓國IG陸續出現這款零食，爆米花裡面灑上巧克力餅乾粉末，甜甜味道加上酥脆口感，螞蟻人一定很愛，光想就要流口水了，根本榮登罪惡零食第一名。

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這款「Oreo爆米花」其實是由美國食品公司Snack pop所出品，一系列不同口味的爆米花，都是跟其他知名餅乾結合。「Oreo爆米花」使用真實的Oreo餅乾碎片製成，白白的爆米花外層裹了巧克力餅乾粉末，咬下去就像同時吃了兩款零食，根本兩個願望一次滿足，但甜味和熱量也是雙倍吧！

在 Instagram 查看這則貼文 Snack pop（@eatsnackpop）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 28 日 上午 7:51 張貼

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爆米花除了Oreo餅乾口味，還有M&M巧克力口味，裡面除了沾上巧克力醬，還吃得到一顆顆M&M巧克力，兩款混在一起絕對更好吃，另外也有Snickers巧克力口味，可以吃到它專屬的焦糖香和堅果口感。這系列零食目前在台灣尚未販售，但好想自己買兩種材料，加在一起吃吃看。

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想要嘗試特殊口味的爆米花，知名飲料店「老虎堂」也將他們的招牌飲品變身成爆米花，推出黑糖厚奶口味！爆米花外層裹上甜甜黑糖，加上一點鹹味，吃起來比較不容易膩，超適合看電視時一口接一口狂吃。一包售價台幣55元，目前在7-11便利商店販售。

在 Instagram 查看這則貼文 Tigersugar老虎堂黑糖專売（@twtigersugar）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 22 日 下午 8:00 張貼



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