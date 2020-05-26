《小紅書》萬人收藏！教你睡前「4個動作」，練出筷子腿

▲努力運動，腿部的線條不會辜負你。（圖／翻攝自IG/kyo1122、小紅書/樂樂要自律呀，以下同）

編輯 / Lily

夏季正是穿上短褲、短裙的季節，露出腿部展現健康性感。但許多女生對自己的腿部沒自信，總是把自己包緊緊，日前小紅書博主分享一套睡前10分鐘快速瘦腿運動，幫助改善小胖腿、肌肉腿，從今天開始堅持，朝細長筷子腿邁進吧！

這套瘦腿運動受到廣大迴響，除了只需利用睡前10分鐘外，超簡單的動作不用任何技巧，任誰都能輕鬆做。

空中腳踏車（30次×3组）

躺在雙腳就像在空中踩腳踏車一樣，左右腳交替，記得腳尖要直不能彎。

側臥抬腿（20次×3组）

側臥著一條腿伸直，另一條腿向上抬，連續做20次接著再換另外一條腿。

仰臥開合腿（20次×3组）

仰卧著將雙腿向上伸直合攏，接著再打開，連續做20次為一組。

俯臥抬腿（20次×3组）

將雙手撑地，雙腳合併向上抬起，吸氣時恢復原位。

看似簡單的動作，練完腿還是會有點微痠，除了動起來之外，飲食方面也要控制，少吃鹽分的東西，才能瘦得快。其他像是運動後記得拉伸腿部，平常可以多敲打大腿外側幫助瘦腿，改掉翹二郎腿習慣，別讓腿部脂肪越積越多，適當的泡腳來防鬆腿部肌肉。

▲謹記腿部按摩4字訣，隨身都能按。

提：從下向上按摩小腿肌肉，做提拉運動

按：雙手按壓小腿，大拇指重點按壓後側

刮：食指第二關節從兩邊到後側放鬆小腿

敲：雙手挖空心拳敲打小腿肌肉

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