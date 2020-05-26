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【敦南誠品熄燈系列2】店員的深夜故事　幫「看不見的朋友」找書

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▲敦南誠品將走入歷史，藏書庫首度公開。 

記者蔡惠如／綜合報導

從1999年點亮的燈到現在，已經過了兩個10年，敦南誠品在2020年5月底正式向台北人告別。誠品信義店將接手24小時書店的任務，即便那是台北目前最繁華之地，也無法取代仁愛圓環夜晚的樹影，在暗夜透出的淡淡書香。敦南誠品的故事，在這倒數之際，很值得回味一番。

敦南誠品即將熄燈，走過20個年頭，外面的世界也持續在變，從以前網路不發達的時代，求知若渴的讀者在此獲得滋養，睡不著的人們來此閒晃，下班夜歸的台北人進場放鬆片刻，每個人都有每個人的自我故事，在誠品工作14年、敦南末代店長周業陞也分享幾個印象深刻的讀者。

敦南誠品巡禮專題（圖／記者游鎧丞攝）

▲敦南誠品熄燈倒數。（圖／記者游鎧丞攝）

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-書店。（圖／記者黃克翔攝）

▲敦南誠品即將在5月底正式熄燈，晚上的燈火將不復見。（圖／記者黃克翔攝）

誠品敦南店店長周業陞，已經進入誠品工作14年，4年前當上店長，主掌著這棟別具意義的誠品書店，5月底即將迎來最後一個營業日，趁著最後的時刻，陪著我們公開民眾與消費者未曾看過的地方，包括隱身在書店中的辦公室，還有大家都很好奇、位在走廊盡頭的大圓柱內部空間。

敦南誠品巡禮專題（圖／記者游鎧丞攝）

▲敦南誠品書店，是很多人的回憶。（圖／記者游鎧丞攝）

以原木營造質感的敦南誠品書店，充滿沈穩的氛圍，特色的歐式長窗與木質調的書櫃陳設交錯，讓許多民眾充滿安心感，然而打開藝術書區的角落一扇低調的門，便是書店的辦公室，角鋼貨架上放滿了書本，辦公桌與日光燈則是員工們工作的區域，而大圓柱的內部也存放了許多書籍，與外面書店的氣氛大相逕庭。

▲▼誠品敦南熄燈專題人物採訪-書店。（圖／記者黃克翔攝）

▲敦南誠品生活區的大圓柱。（圖／記者黃克翔攝）

敦南誠品巡禮專題（圖／記者游鎧丞攝）

▲大圓柱內的藏書空間，異常樸實。（圖／記者游鎧丞攝）

身為備受矚目的24小時不打烊書店，周業陞透露深夜的讀者，也有一種特殊的氣氛，為了不同目的與需求而來，在此安靜的交會，共享同一塊空間，被問到有什麼印象深刻的消費者，他則表示，有很多老伯每天都報到，來誠品像是日常作業，不僅閱讀，有時還會「小睡一下」，書店像是他們的避風港。

敦南誠品巡禮專題（圖／記者游鎧丞攝）

▲安靜地閱讀風景，是誠品的特色之一。（圖／記者游鎧丞攝）

還有前店員透露，深夜的時段會有民眾帶著「只有他看得到」的朋友一同前來，有時還會詢問店員：「這本書在哪裡請幫我找，我的朋友想看。」店員望過去，只有對方一人，無論腦中浮現了什麼畫面，基於服務原則，還是會幫客戶找書。

誠品在4月底宣布，新的無眠書店將由信義店接棒，這或許是誠品書店對於台灣社會的一種承諾，新的24小時書店不僅有書，還有市集跟音樂，成就了更不一樣的模式，也或許在新的空間裡，會有更多夜歸人與新的深夜故事。

▲▼誠品書店,書局,閱讀,看書,書籍,出版,文字,24小時書店,讀者,工具書,雜誌。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新24小時書店誠品信義店預覽,誠品音樂,黑膠。（圖／記者李毓康攝）

▲新的無眠書店由信義店接手，音樂館也是24小時營業。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字：

誠品, 敦南, 24小時書店, 最後營業日, 收攤, 閉店, 東區商圈, 仁愛圓環
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