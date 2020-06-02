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夏季想美穿泳裝卻懶健身　5個方法輕鬆變運動咖

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健身,波比跳。（圖／達志／示意圖）

▲5種想法與做法讓你更有動力健身。（圖／達志示意圖）

編輯／借借

你有總是買健身房會籍做「心理治療」，但1個月總是去不到幾天嗎？你總是告訴自己「真的沒空」、「下周一定要開始運動」、「最近下雨真的很懶，下個月我絕對不會浪費月費」之類的說詞安慰自己，時序已經進入夏季，想要美美穿上泳裝，以下幾個做法與想法能幫助你多點積極作為。

▲▼健身房，健身器材。（圖／pixabay）

▲你總是一直用沒時間為理由浪費健身房會籍嗎？（圖／Pexels提供）

找個健身夥伴
無論是同事或是朋友，甚至是你偶爾去健身房認識的人，只要對方有時常去健身房的習慣，不如當個好夥伴讓他督促你去，其實他什麼事都不用做，只要下班前習慣性地問他「你今天要去健身房嗎？」當對方回答是，你的潛意識有會有不好拒絕的心態，自然就會常跟著他的腳步。

▲4秘訣讓健身更有效（圖／Pexels提供）

▲找個與你一起健身的夥伴，能夠有更積極的心態。（圖／Pexels提供）

認識教練
互動是保持動力的元素，建議在一開始便參加課程，並跟教練提問一些問題，或是打聲招呼，讓教練記得你，不在課堂上當隱形人，自然也就不會隨時隨地「隱身」不去，如果可以，去上課時盡量讓自己在最前排。

告訴大家你有在健身
有些人會告訴大家他正在運動、或是練腹肌之類的，有時這種做法不是在炫耀，而是希望旁人「無形的壓力」介意督促自己一定要做到，或是持之以恆，若你已經對外說在健身，卻出現鮪魚肚時，「言行不一」的狀況很可能會讓你重拾運動習慣。

▲▼健身,女性,跑步,慢跑,運動,健身,伏地挺身。（圖／翻攝自pixabay）

▲告訴其他人你有在健身，間接督促你別太走鐘。（圖／Pexels提供）

提醒自己花了多少錢
繳了會費就忘記花了多少，很多人都有這種現象，建議你找個時間將自己的月費做分析，像是綜合自己的狀況，最好1個月至少要去幾天，才是單天平均起來你可以接受的花費價格，然後用便利貼貼在辦公桌上，上面說明月費費用以及每個月要去的天數，用打X的方式一天天劃掉，每劃一天你就賺回一點。

▲▼健身,女性,運動。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲別把自己逼太緊，有動力前往健身房，基本上已經完成了一半。（圖／Pexels提供）

告訴自己就算做到一半休息也可以
不要總覺得去健身房就要經歷地獄般的考驗，告訴自己以輕鬆的方式面對，當進入健身房時，通常還是會盡力讓自己完成，最重要的是你已經開始運動了。

關鍵字：

健身, 運動, 會籍, 浪費, 懶惰, 體態, 減肥
fashion.net

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