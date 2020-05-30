Graham錶面秀阿爾卑斯山風情　瑞士剪紙藝術超美

▲Graham以瑞士剪紙藝術概念於Chronofighter Grand Vintage Swiss Edition腕錶面盤呈現阿爾卑斯山節慶活動。（圖／Graham提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

每個國家、城市各有特色，濃縮到錶上著實有趣，Graham運用瑞士剪紙藝術概念創作Chronofighter Grand Vintage Swiss Edition腕錶，將阿爾卑斯山的節慶趕牛節描繪於面盤上，瑞士小木屋旁身穿傳統服飾的男女、放牧於山野的牛群、森林裡的鹿與羊，以及環繞於面盤的花草圖案，每個小細節都栩栩如生，讓你一眼就認出是瑞士！

▲Graham全球限量125只的ALPENROSE腕錶，278,000元。



Graham融入瑞士剪紙藝術構想，將雕刻精細的阿爾卑斯山節慶圖案金屬板，置

於牛角材質的面盤上，讓向來霸氣的Chronofighter多了藝文感；而瑞士首都伯恩也成為限量錶的設計主題，品牌將此城市的代表動物熊作為面盤主形象，打造Chronofighter Vingage Bear腕錶，細看熊的手上還拿著數字2，是一隻愛玩鬧的熊。

▲Graham全球限量100只的Chronofighter Vingage Bear靈感源自瑞士首都伯恩，218,000元。



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