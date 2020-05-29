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痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

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▲▼皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲卸妝很重要，一定要做好。（圖／翻攝自IG/aoihamada、品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

大家都知道清潔對肌膚的重要性，皮膚科醫師提醒，徹底卸妝其實更重要。底妝沒卸乾淨，會使堵塞冒粉刺、痘痘，甚至可能造成肌膚蠟黃，眼妝沒卸完全，則會導致眼周色素沉澱，光只是卸妝還不夠，建議再用洗面乳清潔一次，這樣卸妝才算完整。

▲Her自然美卸妝膏。（圖／Her）

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市面上卸妝產品琳瑯滿目，究竟要如何挑選才正確？皮膚科醫師表示，依照自身膚質和當天妝感而定。若臉上為濃妝（油性高）則建議使用卸妝霜、卸妝油，以油溶油方式能讓濃妝卸得一乾二淨；若臉上為淡妝，則建議選擇卸妝乳、卸妝凝膠、卸妝水即可。

醫師進一步分享，卸妝油因含油分高，較適合乾燥、敏感肌膚使用，一些熟齡敏感肌也很適合，油性肌盡量避免以免冒痘，但若真的非用不可，記得一定要用清水洗淨，提醒大家充分乳化洗淨後，一定還要用洗面乳再洗一次。

▲東森自然美 超效保濕按摩卸妝膏 ８５ｇ，售價９８０元。點我購買。（圖／東森自然美提供，下同）

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東森自然美推出超效保濕按摩卸妝膏，主打一沖水就快速乳化，連難卸的眼、唇妝都能輕鬆去除。品牌將雙效乳化科技首次運用在卸妝膏劑型，更添加多種天然植物精萃於其中，訴求卸妝同時放鬆臉部肌肉，使用過程還有著療癒薰衣草香，非常享受。

▲▼皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲瞬間融化的質地，延展性非常好。（圖／記者曾怡嘉攝）

超效保濕按摩卸妝膏適合全膚質使用，更推薦乾燥或偏熟齡肌膚。一抹就化開的慕斯質地，在臉上融化完全零油膩感，不用過度施力搓揉，用畫圈按摩方式就能輕鬆卸妝彩妝，清水洗淨後，只留下剛好的保濕感。

「Her和她」推出的特別限定組真的很殺，980元買「超效保濕按摩卸妝膏85g」送「物理性水光瑩潤防曬素顏乳SPF50 10ml」，再加碼送東森幣1000枚，東森幣是東森購物推出的虛擬貨幣，1枚可以抵1元，生活用品、美妝保養等眾多商品都能使用，花980元就回收1000元，實在非常划算。  

▲Her 自然美 卸妝膏。（圖／Her）

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關鍵字：

卸妝, 皮膚科醫師, 卸妝膏, 東森自然美
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