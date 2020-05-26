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這件「彩虹裙」讓女星撞成一團　朴敏英、韓素希、李聖經都穿它登雜誌！

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記者王則絲／台北報導

明星們在拍攝畫報、出席活動時偶爾撞衫不是罕見的事，同時受到許多明星、造型師們的青睞，是對於一套美麗服裝的高度肯定，不過這套「彩虹裙」讓女星們撞衫的程度可不一般，大熱韓星韓素希、李聖經、朴敏英以及BLACK PINK的智秀JISOO都穿過，台灣女星張鈞甯也曾穿上同款登上雜誌！

▲朴敏英以凌亂卻有型的髮絲演繹叢林風格。

▲請滑到第二張，新生代女神韓素希則是在溫暖飽和的色調中展現華麗感。

▲請滑到第二張，李聖經以身高優勢撐起了超長的裙擺，飄逸、活潑的風格相當適合她。

▲BLACK PINK成員Jisoo也曾在代言畫報中穿上這襲彩虹裙。

▲南韓潮模Irene Kim是其中最近期示範這件彩虹裙的名人。

▲台灣女星張鈞甯以同款彩虹裙登上《MilkX》雜誌封面。

其實這件「彩虹裙」是來自DIOR 2020夏季度假系列，以瑞士渥瑞塔山前瞻社區為靈感啟發的 Dioraura 虹彩能量圖騰結合紮染工藝，呈現出七彩暈染的表面，並且散發淡淡的絲緞光感，背心裙搭配大露背的樣式，讓整體不顯過於保守，優雅之中也能襯托出性感氛圍。每一位女星都各自穿出了自己的風格，你最喜歡誰的詮釋呢？

▲女星彩虹群撞衫。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Dior 2020夏季度假系列。（圖／品牌提供）

近期女星們的撞衫款還有這件來自Alessandra Rich的春夏款花卉洋裝，韓女團Red Velvet團員Joy在與嘻哈歌手Crush合作的歌曲《Mayday》MV中，身穿的花卉洋裝被發現意外與女星韓藝瑟撞衫，用年輕活力穿出不同的風格，完全不輸給前輩。

▲韓藝瑟JOY撞衫。（圖／翻攝自ＩＧ）

▲（左）韓藝瑟、（右）Red Velvet團員JOY。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_、@_imyour_joy）

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關鍵字：

彩虹裙, Dior, 朴敏英, 韓素希, 李聖經, irene kim, 張鈞甯
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