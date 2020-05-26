這件「彩虹裙」讓女星撞成一團　朴敏英、韓素希、李聖經都穿它登雜誌！

記者王則絲／台北報導

明星們在拍攝畫報、出席活動時偶爾撞衫不是罕見的事，同時受到許多明星、造型師們的青睞，是對於一套美麗服裝的高度肯定，不過這套「彩虹裙」讓女星們撞衫的程度可不一般，大熱韓星韓素希、李聖經、朴敏英以及BLACK PINK的智秀JISOO都穿過，台灣女星張鈞甯也曾穿上同款登上雜誌！

在 Instagram 查看這則貼文 박민영 Minyoung Park（@rachel_mypark）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 31 日 上午 1:57 張貼

▲朴敏英以凌亂卻有型的髮絲演繹叢林風格。



在 Instagram 查看這則貼文 Grazia Korea（@graziakorea）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 16 日 下午 5:37 張貼

▲請滑到第二張，新生代女神韓素希則是在溫暖飽和的色調中展現華麗感。



在 Instagram 查看這則貼文 이성경（@heybiblee）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 23 日 上午 4:20 張貼

▲請滑到第二張，李聖經以身高優勢撐起了超長的裙擺，飄逸、活潑的風格相當適合她。



▲BLACK PINK成員Jisoo也曾在代言畫報中穿上這襲彩虹裙。



在 Instagram 查看這則貼文 Irene Kim 아이린（@ireneisgood）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 9:37 張貼

▲南韓潮模Irene Kim是其中最近期示範這件彩虹裙的名人。

在 Instagram 查看這則貼文 MilkX Taiwan（@milkxtaiwan）分享的貼文 於 PST 2020 年 2月 月 5 日 上午 3:43 張貼

▲台灣女星張鈞甯以同款彩虹裙登上《MilkX》雜誌封面。



其實這件「彩虹裙」是來自DIOR 2020夏季度假系列，以瑞士渥瑞塔山前瞻社區為靈感啟發的 Dioraura 虹彩能量圖騰結合紮染工藝，呈現出七彩暈染的表面，並且散發淡淡的絲緞光感，背心裙搭配大露背的樣式，讓整體不顯過於保守，優雅之中也能襯托出性感氛圍。每一位女星都各自穿出了自己的風格，你最喜歡誰的詮釋呢？

▲Dior 2020夏季度假系列。（圖／品牌提供）

近期女星們的撞衫款還有這件來自Alessandra Rich的春夏款花卉洋裝，韓女團Red Velvet團員Joy在與嘻哈歌手Crush合作的歌曲《Mayday》MV中，身穿的花卉洋裝被發現意外與女星韓藝瑟撞衫，用年輕活力穿出不同的風格，完全不輸給前輩。

▲（左）韓藝瑟、（右）Red Velvet團員JOY。（圖／翻攝自IG@han_ye_seul_、@_imyour_joy）

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