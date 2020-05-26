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青春露超低價，現省近2500元！女星素顏保證　配方40年不變

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▲▼青春露40年屹立不搖！女星素顏掛保證 。（圖／翻攝自IG）

▲眾多一線女星背書，足以窺見青春露不可撼動地位。（圖／翻攝自IG/skii)

編輯／T編

「你可以再靠近一點」，這句廣告台詞令人印象深刻，SK-II 青春露的女星證言式廣告打入人心，讓人把青春露和好肌膚畫上等號，女星們甚至素顏出鏡掛保證。這瓶看似化妝水的東西，實際上是水狀精華液，內容物更是40年未曾更改的配方，市面上至今再沒有一瓶產品能超越它。

青春露的核心成分是 PITERA™，這個由來也充滿著故事性，據說在日本手工釀造清酒的釀酒婆婆雖然滿臉皺紋，但是雙手肌膚卻如少女般白嫩透嫩，原來是因為清酒提煉過程中產生的酵母精華Pitera正是維持青春的祕密。

▲▼青春露40年屹立不搖！女星素顏掛保證 。（圖／翻攝自IG）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

青春露從上市以來就有「神仙水」的封號，肌膚保養超有感，讓人一用就淪陷。除了當作精華使用，更能用來濕敷，讓肌膚穩定健康，更能當作保濕噴霧，甚至能用來消眼部水腫，更有愛用粉絲發現它也有豐潤雙唇的效果。

多年來也有許多品牌推出類似「青春露」效用的神仙水，號稱平民版青春露，又號稱媲美青春露的亮膚神器，但是粉絲們仍死忠支持，就可知道它的魅力是無人能超越。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her SKII青春露。（圖／翻攝SKII IG、FB）

▲SK-II 青春露，230ml，原價6,250元，特價3,788元。點我購買。

綜合以上優點，即便高定價仍讓人掏錢買單，現在「Her和她」周末超殺快閃店祭出230ml，3,788元的超值優惠，省了近2500元，現在不買更待何時！

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關鍵字：

Her, 和她, Her和她, 青春露, SKII
fashion.net

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