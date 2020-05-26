彩妝師教超強「半永久底妝」5步驟！能撐一整天，爆汗都不脫妝

▲彩妝師分享5步驟就能打造防水抗油的超強「半永久底妝」。（圖／翻攝IG@laneige_kr 、@94_j.a）

記者張毓容／台北報導

在高溫悶熱的夏天裡，出油、爆汗幾乎可說是每日必經日常，如何讓出門前畫好的完美底妝存活久一點，可說是每個女生永遠的夏季大考驗。近日就有彩妝師分享一招持妝效果超好、就像把底妝「紋」在臉上的「半永久底妝」，不僅撐一整天24小時不是問題，就算爆汗到頭髮濕都不用怕脫妝，只要簡單5步驟就能打造這個超強持久底妝，快學起來，從此夏季也免補妝。

▲妝前保養盡量都要選擇保濕功效且質地輕盈的產品為主。（圖／翻攝IG@laneige_kr ）



Step 1：妝前保養以保濕、輕盈質地為主

妝前保養首重保濕，但質地要輕盈不厚重。先拍兩層化妝水，讓肌膚水分充足，接著精華液要盡量以保濕功效為主，而不是美白、緊緻或抗老型的，最後乳液和防曬也不能忘，而且要選用質地較清爽的產品。

Step 2：定妝噴霧＋美妝蛋上粉底

妝前保養和防曬結束後，先噴一層定妝噴霧，注意是要有定妝效果的噴霧，純粹保濕補水的噴霧效果會大打折扣。噴完定妝噴霧後，建議用美妝蛋搭配輕輕拍打的手法上粉底，這樣目的是為了讓粉底液和定妝噴霧能融為一體，提升持妝效果，上妝也會更加服貼。

▲上完粉底後，再噴定妝噴霧並用乾淨海綿輕拍全臉幫助底妝更服貼。（圖／翻攝IG@lauramercier）



Step 3：定妝噴霧＋美妝蛋輕拍全臉

用美妝蛋上完粉底後，再噴上一層定妝噴霧，接著使用乾淨的美妝蛋或化妝海綿輕拍全臉，幫助底妝能更加服貼，防止浮粉。

Step 4：用手指或美妝蛋輕拍遮瑕

如果還有粉底未修飾掉的瑕疵，再使用遮瑕產品來修飾，且上遮瑕時，盡量用手指或美妝蛋輕拍，讓遮瑕部分能更自然融入底妝。

▲最後一層定妝噴霧要等到自然乾透再壓蜜粉。（圖／翻攝IG@meung.e）



Step 5：定妝噴霧＋蜜粉點壓

最後再噴一層定妝噴霧，等臉上的定妝噴霧自然乾透、成膜後，再用刷子沾取適量蜜粉輕輕點壓全臉加強定妝。

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