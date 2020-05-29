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亮･珠寶／名模變身Tiffany紅牌設計師　Elsa Perretti將純銀推向奢華地位

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▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti從1974年開始為Tiffany設計珠寶，立下不少經典。（圖／Tiffany & Co.提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co.日前發布色彩搶眼的Bone Cuff 50周年手環，依著手腕骨骼延伸、線條大膽的Bone Cuff，出自1974年加入Tiffany、掀起珠寶新浪潮的珠寶設計師Elsa Peretti之手，她是美國珠寶史上將純銀運用在珠寶的第一人，成功將純銀提升至奢華的地位，風格看似前衛，其實她也充滿女人的細緻與溫柔，Diamonds by the Yard®便是代表作。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Bone Cuff純銀窄版手環（左）38,000元，18K金窄版手環 406,000元。
 

Elsa Peretti 1940年出生於在義大利佛羅倫斯，於羅馬繼續修得室內設計學位，1969年她開啟在紐約及巴賽隆納的模特兒身涯，同時也開始設計自己的首飾。她的作品受到美國時尚設計師Giorgio di Sant’Angelo賞識，在服裝發表會中首度採用她的設計，此時又結識了另一個貴人、傳奇設計師Halston，兩人不但成為莫逆之交，也是事業夥伴。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Elsa Peretti（左）佩戴Diamond by the yard系列珠寶，Tiffany Diamonds by the Yard 鑽石項鍊主石0.05克拉起，約22,000元起。
 

1974年Elsa Perretti加入Tiffany，她的靈感多取自大自然或個人生活體驗，特別鍾愛雕塑藝術品般的質感，以及簡單典雅的流線美感，當年推出的Diamonds by the Yard系列便以細鍊結合小圓鑽，成為日間與晚宴均可佩戴的優雅珠寶，成為鑲鑽珠寶的入門首選。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Elsa Peretti Open Heart鏤空心型項鍊（左）24,500元起，Open Heart 18K玫瑰金心型耳環27,500元。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany Elsa Peretti Bean 9mm 18K金耳環（左）30,000元，14mm 18K金項鍊 47,500元。

接下來的10年，Elsa Perretti又陸續推出Bottle、Open Heart、象徵生命起源的Bean系列，當中穩居暢銷榜冠軍的Open Heart系列，她發想自紐約的Henry Moore的中空雕刻造形，正當她苦惱如何將一顆心型戴在胸前時，當時Tiffany負責人建議「何不就穿越它」？於是催生出至經典的Open Heart珠寶；80年代她同時跨足生活精品圈，設計瓷器、水晶與銀製家居產品，心型成為紙鎮或水晶盒，優美弧線的Bean則變身鈔票夾，生活小物展現她的招牌美學。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲Diamond Hoop手環與戒指 (由上至下) 18K玫瑰金鑲鑽手環55,000元，鉑金鑲鑽手環55,000元，18K金鑲鑽戒指58,000元。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）
▲Elsa Peretti跨足Tiffany生活精品系列，設計Bean純銀鈔票夾（左起），水晶心形盒與Open Heart項鍊。

Elsa Perretti為Tiffany設計的作品不僅受大眾青睞，也被英國大英博物館、紐約市的大都會藝術博物館、波士頓美術館及德州的休士頓美術館納為永久館藏；她同時獲得多項國際大獎肯定，1996年拿下美國時裝設計師協會「年度最佳首飾設計師」大獎。而與她合作無間的Tiffany，於紐約時尚名校Fashion Institute of Technology（簡稱FIT）設立Elsa Peretti珠寶首飾設計教授職位，是校史上首個名譽教授職位，2001年她獲 FIT授予榮譽藝術博士學位，表彰她的成就。

▲▼Tiffany 。（圖／公關照）

▲80歲的Elsa Peretti豐沛的創作力，成為當代最受矚目的珠寶設計師之一。

▲▼Tiffany 。（圖／翻攝British Museum官網）
▲Elsa Peretti設計的真漆木質手環被大英博物館納為館藏。（圖／翻攝The British Museum官網）

關鍵字：

Tiffany & Co., Tiffany, Elsa Peretti, 亮珠寶
fashion.net

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