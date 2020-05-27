超模劉雯首次聯名創作！「夢幻水藍」運動服超療癒、鞋底藏驚喜

記者鮑璿安 ／台北報導

被視為大陸超模代表的劉雯個性親民深受粉絲喜愛，此次與PUMA進行首次聯名創作，劉雯為單品注入療癒色彩，並以湖南女書撰寫而成的「劉雯」字樣，這也是她罕見卸下超模角色擔任起設計師，創作能力令外界驚艷。

▲劉雯首度聯名創作 PUMA x LIU WEN ，以旅行中的風景為靈感來源，（依序）連帽風衣NT$8,380；GFX短袖NT$2,480；連身裙NT$4,280。（圖／品牌提供）

PUMA x Liu Wen 系列圍繞多款鞋履、服飾、及配件商品展開，特別以劉雯在旅行中捕捉的獨特視角為創作靈感，此次聯名LOGO 取自湖南女書撰寫而成的「劉雯」字樣，湖南女書源自劉雯的家鄉，是「世界唯一的女性文字」，與她的女力形象相得益彰。劉雯與品牌攜手的形象照也悄悄釋出，只見劉雯換上清新的水藍色機能服飾，包含連帽風衣外套、緊身褲、鈕扣寬褲等單品都是選擇印象派風格演繹，以展示她旅行的留念，「因為工作的關係我大量穿梭在不同的城市，從每次的飛行中拍下浮光掠影的美好，從中擷取最能代表我自己的畫面作為設計靈感。」

▲（依序）RS-2K by LIU WEN 剪裁流暢NT$4,680；Thunder洋溢少女心 NT$4,980。（圖／品牌提供）

鞋款方面RS-2K by LIU WEN 以品牌經典 RS 系列復古跑鞋為藍本，流暢線條勾勒出鞋身層次，搭配透氣網狀鞋面材質及 R-SYSTEM 緩震中底。Thunder by LIU WEN 則重現 Thunder 老爹鞋型，運用皮革、網眼等多材質拼接增添時尚度，疊加鞋底雲朵線條和亮眼的復古莓果色，整體色調可愛養眼。

▲劉雯私服造型輕鬆就有超模氣場，以Erdos豹紋吊帶裙搭配高筒Dr. Martens十分亮眼。（圖／翻攝自劉雯微博）



此外，劉雯私服造型也總是成為焦點，日前她就以簡單白T恤搭配Erdos豹紋吊帶裙在室內擺拍，為迎合高挑身材，裙襬採用開衩設計，將一雙大長腿完美流露；劉雯在下身搭配寬鬆牛仔褲以及高筒Dr. Martens收尾，紅色鞋帶的撞色效果頗有衝突感，多層次搭配絲毫不顯累贅，劉雯輕輕托腮坐在椅子上，輕鬆彰顯超模氣場。

►3步驟神補救「過期票券」