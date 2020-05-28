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年少得志是幸或不幸？從五個創作靈感來源看攝影作家蔡傑曦

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▲（圖 Adam Tristan攝）

20歲，當大學生們一邊抓緊時間揮霍青春，一面摸索釐清未來的模樣，他便執筆、背起相機，不出半年的時間，出版社聞香而來，蔡傑曦第一本書出版上架，戴上「攝影作家」的頭銜，迎來人生第一場簽書會，身後一幫讀者追隨。蔡傑曦完全符合「年少得志」的樣板，同齡人只得望其項背。

要說蔡傑曦幸運嗎？的確是，年紀輕輕就成功將興趣轉化為工作，過程還順遂得讓人羨慕，但有時好運氣是把雙面刃，享受成名滋味的同時，也曾令他迷惘、徬徨，在切換身份的過程裡，甚至在熱愛的事物面前，感到自慚形穢。

▲（圖 Adam Tristan攝）

「我應該算年少得志吧？」正因為明白自己的幸運，蔡傑曦在處理手中握有的機運時，更小心翼翼、步步為營。當成功在意想不到的時刻降臨，他如何理性應對，而非沾沾自喜？突如其來的聲名，如何促使他重尋自我價值，在理想與現實之間來回碰撞、尋得平衡？在新書《還想浪費一次的風景》創作過程中，他深受哪樣子的人事物影響呢？

沿著字句和影像，走進蔡傑曦的思維，一窺創作時的「五個靈感來源」，你會發現，他不只有創作者的肆意浪漫，更懂得「清醒」的重要。這就來看蔡傑曦用理智調劑浪漫、讓理性權衡感性的平衡之道。

書籍：跳脫自我，嘗試走進別人的世界

『閱讀最珍貴的是你能透過一本書，去感受別人的人生，看看別人眼中的世界，這都成為我創作的靈感與養份。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「除了寫作及攝影外熱愛的事？」

『閱讀、滑手機（笑）！我的美感養成還蠻神奇的，比起去美術館，滑手機反而是我接觸藝術的第一步，看看 Instagram 上追蹤的外國攝影師和美術館官方帳號，或是閱讀網路上的藝文專欄。滑到我感興趣的東西，再進一步去找書來看，或到館內看展覽。』

 「可以聊聊最近讀的幾本書嗎？」

『我最近讀了鄧九雲《女兒房》及海子《海子的詩》，這兩本分別為各篇獨立的散文及詩集，可以從中瞧見生活碎片的各式樣貌；還有一本張鐵志《想像力的革命》則記載美國六、七零年代嬉皮及人權運動的歷史，那時人們為了實現欲追求的價值而上街，對創作者來說是種啟發，要有想像力、要勇敢表達。』

攝影集：對「純粹」的追求

『好的作品必須要「純粹」，這不關乎賺不賺錢，而是你有沒有辦法赤裸地表達想傳遞的訊息。有些人很誠實，就是想賺大錢，所以依著脈絡去尋找賺錢的辦法，我覺得那動機也是很純粹的，但許多創作者很矛盾，想賺錢又想做自己喜歡的東西，就卡在中間顯得尷尬。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

 「特別喜歡的攝影師？」

『藝術圈重視的是「What’s New」，梳理出自己獨一無二的觀點是很重要的，像是 Ryan Mcginley 的攝影集《The Kids Were Alright》記錄了紐約青少年性愛、用藥、狂歡的猖狂畫面，當時以年輕世代為創作主題的攝影師，以 Nan Goldin 最為著名，她拍下了年輕人暗黑、頹靡的一面，但 Ryan Mcginley 則拍出了熱情、奔放的劃時代風格，那是藝術圈沒有看過的，他提供了一個新視角。

Ryan Mcginley 也開了公路旅行攝影的先河，我也有相關類型的創作，但為何他能進到美術館而我不行？因為他是第一個做這件事的。這狀態是我很嚮往的，賺不賺錢、有沒有觀眾，那都不重要，只做我自己想做的，但我目前還沒有勇氣去達成，仍在市場與自我之間取平衡，就當作是勉勵自己吧（笑）。』 


▲在美國讀書時，蔡傑曦用鏡頭記錄與好友們的公路旅行。

「常以素人為拍攝對象，有什麼特別的原因嗎？」

『很真實，那就是我生活周遭的人，更直接，也更好理解。拍攝素人時，要走進對方生活去「發現」美，但拍模特兒時，更像是去「展現」美。』

「寫作與攝影最大的差別？」

『攝影創作更直覺，記錄著當下瞬間的畫面。但文字是沈澱過後的產物，可以回頭在思考、修飾與改寫。』

日常生活：感性與理性間的平衡

『很多人說：「傑曦，你都說攝影是記錄生活，但生活怎麼可能都是花、海，跟小孩？」我才發現攝影除了記錄真實生活，也乘載了我對美好生活的想像，是生活的一種寄託。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「對自己的三個形容詞？」

『現階段我很難想出能夠定義自己的形容詞。人們給我的標籤無非是影像創作者，大多都認為我是「溫暖的」，但後來我發現自己並不想被貼上這些標籤，也不想符合別人的想像，但這並不代表我要反抗，而是希望自己能夠有更多可能。』

「你是『悲觀』還是『樂觀』的人？」

『我樂觀的時候會用力樂觀，悲觀時會認真悲觀。我是個願意進到情緒裡的人。』

「有過創作上的瓶頸嗎？」

『這本書的創作過程中，攝影集〈此曾在〉讓我大卡關，它是在記錄我與情人們共處的時光。當初想做這件事是因為有段時間，我拍的對象都是情侶、小孩，覺得自己只是在複製大家認為美的東西，沒辦法真正表達我在乎什麼。去年我在美國開始約會，生活中充斥著 Date 與男孩，我帶著相機拍下他們、記錄當下，並不是為了拍給誰看、放進書裡，只因為我在乎這件事，我覺得那是我最靠近創作者的狀態。』 

▲新書《還想浪費一次的風景》中〈此曾在〉攝影集，乘載了蔡傑曦與男孩們相處的時光。

「如何突破低潮與關卡？」

『卡關一定是哪裡出了問題，或是我沒有達到最初設立的目標，但我認為難過時不必強迫自己寫出快樂的文字，開心時也不用為賦新詞強說愁，要忠於當下的情緒。其實卡關也是沈澱自己的機會，能夠去思考創作的意義，休息也是很重要的養分來源。我曾經有一陣子撞牆期，那時攝影讓我感到自卑，我發現自己無法好好生活，原因是我的作品太漂亮了，但現實生活並不美好。在新書中也有提到，後來我是如何練習面對真實生活的勇氣。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「還記得第一張作品照片嗎？」

『攝影是追求美的技法，卻也提醒了我們自己並不好看。有天我在家裡找到了我人生中第一張照片，竟然是張對著鏡子的自拍照，這提醒了我一直在追求美的事物，卻在過程中越來越不敢面對自己，所以後來才誕生了一系列拍攝自己的作品，成果也影響了我對自我價值的認知。』

 「到美國讀書時，是否曾遇過令你感到挫折的事？」

『重新建立生活圈。我在台灣已經有一些工作上的成就，到那就是從零開始，這讓我去想，卸下標籤的我，價值在哪？這份經歷也讓我看見自己過去沒發現的好，明白褪去頭銜之後，哪些人格特質值得讓人與我交往，像是幽默、真實。才發現走出舒適圈、從頭開始沒那麼恐怖。』

讀者：年少得志的幸與不幸

『若一個人是有目的性地在經營自媒體，會做好「有觀眾」的心理準備，但我並非如此，當時我只是很愛家人，也喜歡拍照，單純想紀錄我們在一起的時光。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「從平凡大學生迅速擁有人氣，最難適應的是什麼？」

 『這是我幸運跟不幸的地方，一開始會拍照、寫字，並不是因為想成為攝影師或作家。當初拿起相機是為了拍攝家人，離家讀書後沒什麼時間陪他們，有次回台中，突然發現弟弟妹妹長大了，當初在地上爬的小嬰兒，轉眼間就上了國小、國中，覺得自己錯過了弟妹一大段成長歷程，所以拿起相機紀錄我們的生活，在 Instagram 上分享。

許多藝術家都會在理想與市場間拉扯，在「做自己喜歡的東西」與「做大家想看的東西」之間掙扎，但很幸運，我並沒有經歷這段過程，可能我喜歡的東西，正好有一群讀者也喜歡。但矛盾的是，這同時也是我的不幸，有時我會覺得自己在「成為」這個角色，剛開始拍照時我才十九歲，過了四、五年，我不可能一直在當初的狀態裡，但大家都是因為那個身份、標籤而認識我，反而會因此被制約。』 

▲在蔡傑曦的攝影作品中，時常能見到家人的身影。

「有了讀者之後，是否會認為需要為讀者負責？」

『這是一定會碰上的問題，也讓我很兩難。起初收到讀者訊息時，會不知道如何應對，我從來都不想告訴任何人「應該怎麼做」。再者，我來自一個相對美滿的家庭，求學、成長過程也算順遂，所以並沒有被訓練「被喜歡」或「被討厭」這兩件事，當我意識到自己擁有影響力和聲量時，其實有點害怕。但同時我也明白，這是現代社交方式下的現象，讀者每天能接收到創作者的消息，會有種彼此靠近的感覺。』

「如何調適知名度大增後的心情？」

『第一場簽書會是我轉變心境的轉捩點，那是個所有人都向我祝賀的日子，訊息裡充滿合照和「你好棒」、「你好溫暖」等鼓勵的話，但那時生活正經歷重大難關，整場活動都心不在焉，回家後還打給張西大哭一場，那刻我理解了一件事：「並不會因為別人覺得你是怎麼樣的人，你就真的是那樣的人，終究還是要回到你如何看待自己。」這件事也影響了我之後面對讚美及批評的態度，難免還是會受影響，但不會太往心裡去，因為認知到自己不必對他人的言論負責，只需要對自己的人生負責。』

愛人：懂得放手、拾回柔軟

『愛是生活中很大的驅動力，對很多人來說都是，只是我們沒有發覺而已。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「愛在生活中是很重要的嗎？」

『愛是生活中很大的驅動力。舉例來說，我會開始攝影是因為我愛家人，又或是電影《紅雀》中，珍妮佛勞倫斯因傷而中斷芭蕾舞者之路，轉變為利用美色達成任務的女特務，她願意放下貞潔，殺人無數，全都是因為要守護她媽媽，那背後就是很強烈的愛。愛不見得是對伴侶的愛，可能是對家人、一個族群，甚至國族的愛，即使脈絡複雜，最終會牽扯出矛盾和糾紛，但追根究底都是因為那份愛。』

▲「愛」對蔡傑曦來說，是生活中重要的一部份。

「為喜歡的人做過最特別的一件事是什麼？」

『國中時我準備了一整年，做了一本相片書給他，但當時還不清楚自己的性向，也不知道自己這麼做，已經超出朋友的範圍，只是單純想為這個人做這件事。國三那年，他交了女朋友，讓我的世界大崩潰，如果只把對方當朋友，怎麼可能會因為他交女友傷心難過？這件事也成了我出櫃的轉捩點。

一再失戀過後，很多人不願再相信愛情，因為知道愛是有代價的，可能會帶來恨與矛盾。為了避免傷害而廣泛交友，個個建立弱連結、約會一輪，尤其在網路交友發達的年代，速食愛情正盛行，我也經歷過（笑）。但後來發現那會讓我失去生而為人最珍貴的感知，以及願意放手、變得柔軟的勇氣，所以我才寫下：「愛的時候像個小孩，分開的時候像個大人」這句話。我希望自己在愛的時候，總能帶著第一次愛人的心情、一雙清澈的眼睛，願意接納對方進入生命，真得分開，也要理解彼此有不同的人生規劃和未來，學會尊重對方的選擇，這是我正在練習的課題。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

「認同『愛就是要全面擁有』的想法嗎？」

『我發現自己過去很害怕進入一段關係是因為「我一直在找百分百的人」，後來體認到不該抱著這份期待，那讓我永遠沒辦法相信對方。我從來不會想擁有一個人，那是很可怕的想法，每個人都該是獨立的個體，無論哪方感到擁有或被擁有，都是種打壓。』

「經營愛情的方式？」

『陪伴很重要，找到對方的「不可取代性」也是。我在美國讀書時，曾有個對象總開一、兩個小時的車來陪我，有天他問我若是另一個人也用同樣的方式對我，是不是就會跟他走？那一刻我無法反駁，我才發現，一段關係中，對方的「不可取代性」非常重要，為什麼要是你？為什麼不是別人？』

「與我們分享接下來的計畫？」

『誠實來講，第一步想增加自己的商業性。23歲是個從學生踏入社會的轉捩點，加上從美國回來後，存款都沒了，硬生生地感受到生活的壓力，發現自己不能夠再那麼浪漫，想好好創作就得好好生活，想好好生活就必須擁有經濟能力，所以想尋求更多的商業合作機會，但當然還是要保有本色。』

▲（圖 Adam Tristan攝）

後記：

「我們竟都是90後！」訪談結束後，閒聊之間傑曦問起編輯們的年齡，我才回過神來意識到這回事。在專訪之前，只能透過文字與影像作品單方面認識傑曦，說起話來不溫不火、清清淡淡是我的假設，但充滿朝氣、直率敢言，又帶點幽默才是傑曦說話的樣子。雖然聲名在肩，但他仍有23歲年輕人的特質，應對得宜卻不過於世故，隱約還能瞧見稜角。這讓我開始回想，半天的相處過程中，是何種原因，讓我完全忘了他不過是和我年紀一般大的同齡人？

回溯訪談間的問與答，傑曦「願意自省、敢於面對」的特質，是許多年輕人所缺乏的。「我應該算年少得志吧？」正因為明白自己的幸運，在面對成名所帶來的壓力時，傑曦不埋怨也不妥協，選擇調適自己，在現況中尋得平衡；戀愛路上曲折蜿蜒，他不將罪名安在「愛」之上，而是提醒自己即便遍體鱗傷，還是要保持柔軟；當攝影讓他變得自卑，少了勇氣面對自己的短處，在沈澱過後仍選擇直視，重新定義自我價值。

幸運是命，懂得善用運氣的人才聰明。傑曦正是如此，不因伴隨好運而來的益處自滿，反而不斷更新軟件讓自己保持最佳狀態。當你還在日日盼望可遇不可求的好運時，看！前面有個幸運的人正努力跑著呢！

▲現在就讓蔡傑曦帶大家發現他的創作靈感吧！

 Wazaiii「平凡不平凡特別企劃」

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Editor / 責任編輯：黃嘉萱（@cynthia.huang_）、劉沐恩（@birdykuo_）、龐惠君

場地／貳房苑 LivinGreen

◎Photo Via：INSTAGRAM, Adam Tristan (@whereisadamtristan)

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觀點, 人物, Wazaiii專訪, 攝影, 攝影師, 攝影作家, 作家, 蔡傑曦, Jesst Tsai, 還想浪費一次的風景
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