這件白T讓網美瘋狂發IG！簡單Logo混搭西外好時髦　還能當情侶裝

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網路時代的崛起，使得穿搭趨勢不再由名人、歌星帶起，而是藉由「網紅」掀起一波風潮。近日一件簡單的Nike Logo T-Shirt，被各國IG網紅瘋狂著用，不僅能與西裝外套混搭，搭配裙子、長褲或是作為情侶裝也相當適合！

在 Instagram 查看這則貼文 Elina Olofsson（@eliinaolofsson）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 16 日 上午 3:57 張貼

每個時代都會有所屬的時尚穿搭，近年流行寬鬆版型，就連T-Shirt、襯衫也不例外。此次由各國網紅著用的Nike T-Shirt，則為一件Oversize版型的Logo Tee，使用純白基調讓Swoosh標誌格外顯眼，不論捲起、單穿或是紮進褲頭都行，輕鬆就能讓整體造型感提升。

在 Instagram 查看這則貼文 Annemiek Kessels（@modedamour）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 3 日 上午 9:29 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Annemiek Kessels（@modedamour）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 1 日 上午 8:54 張貼

此款Nike Logo T-Shirt，目前可以在ASOS官網購得，除了白色以外，還有黑色、灰色以及粉色可選，定價為英鎊20元（約台幣740元）。

▲Nike Logo T-Shirt還有推出許多顏色。（圖／翻攝自ASOS官網）

其實各品牌都有推出自家的素色Logo T-Shirt，像是義大利時尚品牌MSGM就用上字樣Logo，並注入多個顏色創造Oversize版型設計；而設計師品牌1017 ALYX 9SM，同樣以品牌名稱為主軸，並於後方印上「S20-ALYX-AAU」表示T-Shirt為今年春夏新品。另外，瑞典時尚品牌Acne Studios不同於上述兩個品牌，使用「Acne Studios」字樣在加厚的領口上大作文章，不想撞衣就從這三個品牌中挑選自己喜歡的吧！

▲MSGM Logo T-Shirt，定價為歐元153元（約台幣5,050元）。（圖／翻攝自MSGM官網）







▲1017 ALYX 9SM Logo T-Shirt，定價為美金180元（約台幣5,400元）。（圖／翻攝自SSENSE官網）







▲Acne Studios Logo T-Shirt，定價為美金210元（約台幣6,300元）。（圖／翻攝自SSENSE官網）

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