今夏必備仙氣爆棚「小雛菊」單品　IG洗版透視小花包台灣就能買

▲Jennie去年就曾穿上過小雛菊背心。（圖／翻攝自IG@jennierubyjane）



記者王則絲／台北報導

「雛菊」在溫暖的季節盛開，能從3月一路開到6月，因此春夏季節能處處看見它們的影子，而今年夏天時尚圈也吹起了一陣「小雛菊」風潮，將這些可愛的小白花巧妙融入了服裝、配件跟包款，成為本季最應景、最仙氣的單品，像是ZARA推出的小花手袋更早已成為洗版IG的夯物！

▲韓女團Red Velvet的Joy與Jennie穿著同款背心，私下也有收藏不少小雛菊元素單品。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy）



不少韓流女星們都引領著這波風潮，在IG上分享許多小雛菊元素單品的穿搭，像是BLACK PINK成員Jennie與Red Velvet成員Joy就曾穿上過同款小雛菊背心，而小野馬泫雅私服更是充滿了花卉元素，將小花搭配透視元素或是復古洋裝都非常好看。不只是適合女孩們，就連男生們也可以駕馭，看似不起眼的小雛菊甚至還是GD個人品牌的招牌LOGO，歌手吳亦凡也曾穿戴過Louis Vuitton今年春夏推出的花朵造型戒指、耳環拍攝畫報、出席秀場。

▲泫雅則可說是花卉單品的穿搭女王。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）



▲歌手吳亦凡戴上Louis Vuitton 2020春夏的花朵飾品系列。（圖／翻攝自吳亦凡微博）



想跟上「小雛菊」熱潮可以從以下幾樣單品開始尋找，近期韓妞們非常火紅的透視風打底衣，加上了小雛菊的點綴變得更加可愛，服裝方面則很適合搭配蕾絲、公主風格，來增加浪漫氣息。

▲小雛菊加上公主袖浪漫滿分。（圖／翻攝自Pinterest、IG@jhelen_official）

在 Instagram 查看這則貼文 에이와비（@awab1225）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 2:01 張貼

不喜歡太過花俏的話，也可將小雛菊元素集中在包款上，讓包款變成整身的亮點，像是最近ZARA推出的小雛菊手袋，紅遍了IG，價格又親民，CP值超高，TORY BURCH今年春夏也有推出小雛菊貼花包款。

▲刺繡網紗水桶包NT$ 990、自然色雛菊單肩箱型包NT$ 1,590。（圖／翻攝自ZARA官網）



▲TORY BURCH ROBINSON 貼花迷你單肩包NT＄16,900。（圖／翻攝自TORY BURCH官網）

在 Instagram 查看這則貼文 （@somi1004_handmade）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 21 日 下午 7:11 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 뭉글상점（@munggle_market）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 下午 10:57 張貼

▲運用在髮飾上也是不錯的選擇。

在 Instagram 查看這則貼文 네일하라（@nail_hara_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 12:13 張貼

▲將小雛菊直接製作成美甲，也是許多韓妞的春夏指定款。



►3步驟神補救「過期票券」 手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

►説・流行／春夏必收「鱷魚紋」手袋 萬元以下、不撞包小眾品牌看這邊