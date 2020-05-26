沒賽事看不無聊　泰格豪雅出「古董車大獎賽」限量錶，連背面都精彩

▲TAG Heuer Monaco古董車大獎賽腕錶全球限量1000只。（圖／TAG Heuer，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

受新冠肺炎影響，今年不少跑車賽事取消或延期，原定5月8日至10日於摩納哥賽道舉行的第 12 屆「摩納哥古董車大獎賽」也延後舉行，但擔任官方時計的TAG Heuer（泰格豪雅），仍如期發表為2020年賽事推出限量1000只的Monaco古董車大獎賽腕錶，沒有比賽可看，只能戴錶拉風一下了。

▲原定5月舉辦的摩納哥古董車大獎賽因新冠肺炎影響延期。

限量版TAG Heuer Monaco古董車大獎賽腕錶以紅白為主色調，小細節藏著此項比賽的招牌元素，包括深紅色面盤1時位置鐫刻摩納哥古董車大獎歷史性的銀色汽車標誌，錶背透明藍寶石水晶玻璃除了顯露品牌自製的Calibre Heuer 02 自動上鍊機芯，同時還有「Grand Prix de Monaco Historique」標誌裝飾，而包裝盒也符合賽車迷期待，為飾以賽車方格旗的紅色錶盒。

▲限量版TAG Heuer Monaco古董車大獎賽腕錶，錶背有賽事字樣裝飾，227,800元。

康斯登（Frederique Constant）也深知古董車的魅力，從合作已17年的英國汽車品牌奧斯汀（Austin-Healey）獲得啟發，推出古董賽車系列Healey自動腕錶，一款式玫瑰金包金錶殼，另一款則運用奧斯汀古董車的英倫綠點綴面盤，配上穿孔式棕色小牛皮錶帶，風格優雅，且兩款錶背均刻有一輛疾馳中的希利（Healey）跑車，把男人最愛的「玩具」都濃縮在錶上了。

▲康斯登受英國汽車品牌奧斯汀啟發的古董賽車系列Healey自動腕錶。



▲康斯登限量2888只的古董賽車系列Healey自動腕錶，錶底蓋刻有一輛疾馳中的希利（Healey）跑車，53,000元。

