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101觀景台加碼推300元優惠票「再對折」　一大兩小門票僅需150元

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▲台北101,觀景台,Bar 88。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台北101再針對國人優惠加碼。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

新冠肺炎在台疫情趨緩，民眾針對旅遊景點、百貨商場人潮逐漸回流，台灣地標之一台北101大樓觀景台，今（5／26）發表最新優惠方案，將今年初公布的國人「平日優惠票價」優惠，原價600元特價300元，而5／28起至9／30期間，單人票價再從300元降至150元之外，並擴及周六周日，還可再帶2位12歲以下兒童免費入場，等同3人票價僅需150元。

▲台北101,觀景台。（圖／台北101提供）

▲台北101觀景台也新增5個定點導覽，為民眾介紹窗外風景。（圖／台北101提供）

台灣已超過40天無新冠肺炎本土案例，許多民眾生活也日漸恢復正常，台北101表示，據統計新竹以北共有100萬名家庭客，針對這一數字的潛在客戶，觀景台也推出親子客的導覽課程與相關優惠。

首先5／28起先將今年初起施行的國人優惠票價，從平日限定拉長為「周一至週日」上午11點至下午3點，國人憑證件購票除享優惠價300元（原價600元）之外，也可攜帶2位12歲以下孩童免費入場，意即一家4口原票價須2,400元，現在從5／28起僅需300元，即可上觀景台一覽風光。

▲台北101,觀景台。（圖／台北101提供）

此外，針對購票張數還另加贈購物中心美食街「康青龍」、「Kung Fu Tea功夫茶」飲品兌換券，價值50元至60元，單張門票可以兌換1杯，每日限量600杯。而5／28日起觀景台也推出悠遊卡付款服務，民眾可減少購票的排隊時間。

關鍵字：

101, 觀景台, 國人優惠
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