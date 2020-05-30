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周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

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記者鮑璿安 ／台北報導

當紅南韓女團 TWICE將發佈第九張迷你專輯《More & More》，形象照也陸續釋出，成員紛紛換上碎花洋裝，整體以夢幻森林風搭配鮮艷色彩展開，其中台灣成員周子瑜更是以嫩綠「中空炫腹」吊帶裙出鏡，大秀招牌筆直長腿，隨即引發熱議。

 TWICE新專輯發佈在即，接連曝光的形象照也暗示了歌曲風格走向，以春夏亮麗的色彩與花朵、可口水果融為一體，其中台灣成員周子瑜放下溫柔的紅棕色長髮，更換上了巴西服飾品牌 Adriana Degreas 吊帶洋裝，細肩帶造型順勢露出纖細鎖骨，裙裝貼膚剪裁完美包覆周子瑜S曲線身型；最大亮點莫過於腰部的「炫腹」挖空設計，胸上位置綁起蝴蝶結意外成點睛之筆，讓周子瑜白皙肌膚若隱若現相當可人。視線向下一看，招牌筆直長腿也在形象照中被完整收錄，對比其餘團員近距離捕捉五官，周子瑜反而以全身出鏡，可見美腿的影響力。

另外，團員MOMO則坐在團體照中央C位出鏡，以亮眼橘棕髮色搭配美國女裝品牌Reformation 碎花洋裝，獨特的是復古方領剪裁與領口處垂墜蝴蝶結，整體造型遊走於浪漫與文藝間取得巧妙平衡，在MOMO駕馭之下十分出彩。一旁的多賢換上英國碎花裙品牌The Vampire's Wife，蓬蓬袖設計讓公主氣息加倍，最厲害的是團員們各色碎花加總在一起卻不顯凌亂，裙裝造型讓粉絲眼前一亮。

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關鍵字：

TWICE, More & More, 周子瑜, 南韓, 女團, 台灣, Adriana Degreas
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