新款SacaiＸNike設計更複雜！用上阿甘鞋配色　還打造平台放置小物

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熱門解構鞋款「Sacai X Nike LDWaffle」去年獲得一致認可，是許多人心目中的TOP 1球鞋，後續更透過巴黎時裝周曝光、陳冠希老婆秦舒培親自上腳，名為「Sacai X Nike Vaporwaffle」的新鞋款正式亮相，設計採用更複雜的結構製作，目標直指「最強解構鞋」稱號，近日更有和阿甘鞋相同的全新配色碟照流出，不曉得各位鞋頭準備好了嗎？

▲Sacai X Nike Vaporwaffle在巴黎時裝周率先曝光，後續則由陳冠希老婆秦舒培親自上腳。（圖／翻攝自IG@shupeicute、Sneakernews）







▲擁有與阿甘鞋相同的配色。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

透過知名IG爆料帳號@sloebyjc公開的Sacai X Nike聯名鞋款，設計概念與上回相同，主軸是將兩雙鞋合而為一，再配合異材質與雙層結構打造而成。不過，由於Vaporwaffle使用帶有平台設計的複雜鞋底以及多層次鞋面，解構性相較於LDWaffle強上許多，預計會在今年夏季登場，定價為美金180元（約台幣5,400元）。

在 Instagram 查看這則貼文 Jean Carlos（@solebyjc）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 10:23 張貼

與此同時，New Balance與Adidas也在近日發布全新鞋款。其中，New Balance為了迎接同志驕傲月，特別將327鞋款的鞋身換成全白尼龍布，搭配多個顏色的麂皮面料，塑造Pride彩虹鞋款，預計會在6／24發售，定價為台幣3,280元。

▲New Balance推出327 Pride彩虹鞋款。（圖／翻攝自New Balance）

Adidas則是帶來與Human Made共同打造的Stan Smith ，設計上保留鞋款經典輪廓，同時注入愛心圖案以及「Dry Alls」字樣，創造可愛風格的Stan Smith，預計推出黑、白兩款。不過，目前官方尚未透露發售資訊，想要就只能再等等囉。

▲Human Made將標誌性的愛心圖案用於Adidas Stan Smith上。（圖／翻攝自Adidas）

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