fb ig video ETtoday search mobile

新款SacaiＸNike設計更複雜！用上阿甘鞋配色　還打造平台放置小物

>

編輯／Duke

熱門解構鞋款「Sacai X Nike LDWaffle」去年獲得一致認可，是許多人心目中的TOP 1球鞋，後續更透過巴黎時裝周曝光、陳冠希老婆秦舒培親自上腳，名為「Sacai X Nike Vaporwaffle」的新鞋款正式亮相，設計採用更複雜的結構製作，目標直指「最強解構鞋」稱號，近日更有和阿甘鞋相同的全新配色碟照流出，不曉得各位鞋頭準備好了嗎？

▲NIKEXSACAI。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@shupeicute、New Balance、Adidas）

▲Sacai X Nike Vaporwaffle在巴黎時裝周率先曝光，後續則由陳冠希老婆秦舒培親自上腳。（圖／翻攝自IG@shupeicute、Sneakernews）

▲NIKEXSACAI。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@shupeicute、New Balance、Adidas）

▲擁有與阿甘鞋相同的配色。（圖／翻攝自IG@solebyjc）

透過知名IG爆料帳號@sloebyjc公開的Sacai X Nike聯名鞋款，設計概念與上回相同，主軸是將兩雙鞋合而為一，再配合異材質與雙層結構打造而成。不過，由於Vaporwaffle使用帶有平台設計的複雜鞋底以及多層次鞋面，解構性相較於LDWaffle強上許多，預計會在今年夏季登場，定價為美金180元（約台幣5,400元）。

與此同時，New Balance與Adidas也在近日發布全新鞋款。其中，New Balance為了迎接同志驕傲月，特別將327鞋款的鞋身換成全白尼龍布，搭配多個顏色的麂皮面料，塑造Pride彩虹鞋款，預計會在6／24發售，定價為台幣3,280元。

▲NIKEXSACAI。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@shupeicute、New Balance、Adidas）

▲New Balance推出327 Pride彩虹鞋款。（圖／翻攝自New Balance）

Adidas則是帶來與Human Made共同打造的Stan Smith ，設計上保留鞋款經典輪廓，同時注入愛心圖案以及「Dry Alls」字樣，創造可愛風格的Stan Smith，預計推出黑、白兩款。不過，目前官方尚未透露發售資訊，想要就只能再等等囉。

▲NIKEXSACAI。（圖／翻攝自IG@solebyjc、@shupeicute、New Balance、Adidas）

▲Human Made將標誌性的愛心圖案用於Adidas Stan Smith上。（圖／翻攝自Adidas）

►讓老鞋迷等了15年！陳冠希ＸNike首個聯名作品「死亡之吻」強勢回歸

►3步驟神補救「過期票券」　手機操作兌換1.5倍東森幣超划算！

關鍵字：

Sacai, Nike, 巴黎時裝周, 陳冠希, Vaporwaffle, 解構鞋, NewBalance327, Pride, Adidas, HumanMade, StanSmith
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克爆款美人魚星冰樂半價！5／25買一送一　cama café、西雅圖也推優惠

星巴克爆款美人魚星冰樂半價！5／25買一送一　cama café、西雅圖也推優惠

范冰冰瘦身只需兩動作！網友實測一周腰圍馬上少3cm

范冰冰瘦身只需兩動作！網友實測一周腰圍馬上少3cm

青春露超低價，現省近2500元！女星素顏保證　配方40年不變

青春露超低價，現省近2500元！女星素顏保證　配方40年不變

這件「彩虹裙」讓女星撞成一團　朴敏英、韓素希、李聖經都穿它登雜誌！ 600元住一晚CP值超高！9家旅店隨你選　台中、台南玩到爽 誠品士林店確定熄燈！　官方證實最後營運日 奶茶是冒痘兇手？皮膚科醫師建議：痘痘肌別吃這3種食物 女星示範白T六種穿法！韓素希貼身款顯瘦、LISA捲衣角露小蠻腰 Angelababy《奔跑吧》相中「台牌」禮服　夢幻亮片裙美出新高度 3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面