fb ig video ETtoday search mobile

Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過

>

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,金盞花,白泥,化妝水,保養。（圖／IG）
▲契爾氏超級明星商品亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜。（圖／kiehlskorea IG、yeonjiniii_ IG）

文／C編

夏季保養最重要的就是毛孔護理，被譽為是「毛孔吸塵器」的Kiehl's（契爾氏）亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，絕對是夏季必備，可以趕走惱人粉刺、讓鼻頭毛孔不再粗大，而且使用方便，只要在洗完臉之後，塗抹在肌膚，閒置幾分鐘至半乾再洗掉，就可以讓臉部乾淨清爽，也會看起來白皙又光滑。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her契爾氏白泥。（圖／Her）
▲契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，125ml，原價1,380元、特價990元。點我購買。

亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜的過人之處，便是以珍貴的亞馬遜白泥製成，富含礦物質及微量元素，能軟化角質並深入肌膚清潔，有效清粉刺、吸附髒污及多餘油脂，是契爾氏銷售第一的明星商品，敷完之後會感受到臉部毛孔清爽暢通，原本凹凸的不平的肌膚表面，變得滑嫩許多。

由於添加翠葉蘆薈萃取，在清理完臉部肌膚之後，同時能舒緩肌膚，達到鎮定的效果，搭配紫草萃取，可以溫和有效的緊緻收斂毛孔，而燕麥粉的成分，則幫助肌膚吸附臉部油脂，改善油光，看起來清新又緊緻。

▲契爾氏,Her,Her和她,Kiehl’s,金盞花,白泥,化妝水,保養。（圖／IG）

▲敷起來可以調理臉部的毛孔。（圖／hz_zoo IG、sellu_u IG）

另外，在使用上，全臉敷完之後，建議搭配金盞花化妝水，幫助臉部收斂舒緩，達到平衡、修護的效果；不想敷全臉，也可以只敷在局部，像是鼻子、額頭、下巴等容易出油的部位加強調理，打造出細緻發光的臉部肌膚。

▼▼點我搶最低價▼▼

▲Her契爾氏白泥。（圖／Her）

▲契爾氏亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，125ml，原價1,380元，特價990元。點我購買。

關鍵字：

契爾氏, Her, Her和她, Kiehl’s, 金盞花, 白泥, 化妝水, 保養
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

金高銀被香奈兒捧在掌心　談過往歲月「沒有任何遺憾」

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

高圓圓私房美白3秘訣　40歲肌膚依舊透亮到不行

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

2020新錶／W＆W錶展上線　看看哪只沛納海保固70年

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

【懶人包】新冠肺炎肆虐　精品生產防護衣、乾洗手一次看清

ET Fashion

推薦閱讀

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

愛到卑微！3大星座「付出最多」雙魚渺小像塵埃、巨蟹自欺欺人

2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白

2020夏天必染「霧感奶霜髮」　晴空藍＋墨灰亞洲女孩最適合，超顯色又顯白

3種心境都中證明你適合單身！有人追卻覺得「經營感情太累」 Dyson推「無線」直髮造型器　可用30分鐘夾好夾滿 韓妞都在穿的「公主袖」Jessica也超愛　更是今夏必備的遮手臂神器！ 現省萬元！墾丁兩家必住「無敵海景」民宿　絕美貝殼沙灘竟是電影場景 宋慧喬6部經典韓劇造型解析　《藍色生死戀》出眾氣質迷倒粉絲 《小紅書》萬人收藏！教你睡前「4個動作」，練出筷子腿 青春露超低價，現省近2500元！女星素顏保證　配方40年不變

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面