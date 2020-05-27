Kiehl’s白泥面膜限量超特價！地表最狂「毛孔吸塵器」　粉刺再也沒見過



▲契爾氏超級明星商品亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜。（圖／kiehlskorea IG、yeonjiniii_ IG）



文／C編

夏季保養最重要的就是毛孔護理，被譽為是「毛孔吸塵器」的Kiehl's（契爾氏）亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜，絕對是夏季必備，可以趕走惱人粉刺、讓鼻頭毛孔不再粗大，而且使用方便，只要在洗完臉之後，塗抹在肌膚，閒置幾分鐘至半乾再洗掉，就可以讓臉部乾淨清爽，也會看起來白皙又光滑。



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亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜的過人之處，便是以珍貴的亞馬遜白泥製成，富含礦物質及微量元素，能軟化角質並深入肌膚清潔，有效清粉刺、吸附髒污及多餘油脂，是契爾氏銷售第一的明星商品，敷完之後會感受到臉部毛孔清爽暢通，原本凹凸的不平的肌膚表面，變得滑嫩許多。

由於添加翠葉蘆薈萃取，在清理完臉部肌膚之後，同時能舒緩肌膚，達到鎮定的效果，搭配紫草萃取，可以溫和有效的緊緻收斂毛孔，而燕麥粉的成分，則幫助肌膚吸附臉部油脂，改善油光，看起來清新又緊緻。

▲敷起來可以調理臉部的毛孔。（圖／hz_zoo IG、sellu_u IG）

另外，在使用上，全臉敷完之後，建議搭配金盞花化妝水，幫助臉部收斂舒緩，達到平衡、修護的效果；不想敷全臉，也可以只敷在局部，像是鼻子、額頭、下巴等容易出油的部位加強調理，打造出細緻發光的臉部肌膚。

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