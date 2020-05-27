這不是IG特效！歐美正夯小花、星星「痘痘貼」　讓你長痘也超可愛

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「痘痘貼」是許多女孩手邊必備的美妝保養好物，長痘痘時不僅能遮蓋住化妝，也能阻隔細菌、吸收組織液，在大家都在追求「隱形」功能的時候，國外網上現正爆紅的反而是搶眼的星星、小花造型痘痘貼，貼上臉就像是IG濾鏡特效一樣既可愛又療癒，現在起可以光明正大的跟別人說：「我就是長痘痘，才能這麼可愛！」

＃SQUISH小花痘痘貼

美妝品牌SQUISH BEAUTY推出的花朵形狀痘痘貼在歐美大受歡迎，連超模芭芭拉帕爾文（Barbara Palvin）都是愛用者，一包中有5種顏色，總共20片，每朵小花中間還點綴了小水鑽裝飾，貼在臉上就像是IG火熱濾鏡，作為派對造型也很實用，溫和的成分敏感肌也不必害怕，且同樣能有效吸出膿液。

▲可愛造型連超模都喜歡。（圖／翻攝自IG@squish.beauty）



＃Starface星星痘痘貼

不僅痘痘貼本身造型搶眼，笑臉包裝盒也超可愛，內附小鏡子相當貼心，除了素色的版本以外，還有「夜光」的款式，讓你在黑暗中也能成為焦點，童趣風格可愛爆棚，讓人突然好想長痘痘。

在 Instagram 查看這則貼文 Julie Schott（@julie_schott）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 27 日 上午 9:34 張貼

▲在IG上非常有名氣，女星麥茜威廉士（Maisie Williams）也曾上傳使用影片。

在 Instagram 查看這則貼文 Nikita|Sustainable Fashion（@n.ann.thrift）分享的貼文 於 PDT 2020 年 3月 月 24 日 上午 1:47 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Alanis.♡（@kikibeautyxx）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 21 日 下午 4:03 張貼

＃TRULY 愛心、大麻痘痘貼

TRULY BEAUTY的產品都充滿了七彩、閃亮的風格，就連痘痘貼也不馬虎，推出的愛心、大麻造型痘痘貼成了IG上的夯物，其成分中含有大麻籽油，能夠幫助舒緩，造型超獨特。

在 Instagram 查看這則貼文 Truly（@trulybeauty）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 14 日 下午 12:24 張貼

《同場加映》

如果平常還是不敢這麼招搖，想回歸最隱形、最服貼的痘痘貼款式，網友們力推的「優若美」表現就很不錯，中間厚邊緣薄的設計讓服貼度大增，貼上後幾乎看不出來，吸附能力佳；南韓藥妝店Olive Young推出的痘痘貼評價也非常好，CP值非常高，隱形效果、黏性也都達標準。

▲左圖為Olive Young痘痘貼，右圖為優若美痘痘貼。（圖／翻攝自Olive Young、屈臣氏）



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