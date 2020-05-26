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LV最新爆款包製作過程曝光！藏著巴黎最浪漫的石造拱橋

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▲LV Pont 9的製作過程十分講究。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

巴黎的新橋（Pont Neuf），是橫跨塞納河最古老的橋樑，1991年法國電影《新橋戀人》以此為背景，到了2020年，LOUIS VUITTON（路易威登）將它變成了LV Pont 9系列包款，完美的弧線細膩浪漫。Pont 9的製作過程也被公開，從皮革裁切到縫製，人手完成所有細節，全是工藝的精髓。

新橋的法文為Pont Neuf，其中Neuf的是「新」也是數字「9」，因此LV將包包命名為Pont 9，很有巧思。較硬挺方正的包型是近日大勢，LV Pont 9也承襲這樣的輪廓，簡約不累贅，同時融入新橋的圓弧拱形，採用平滑、有輕量填充的小牛皮製成，打開手袋，裡面有兩個隔層、拉鍊內袋，磁扣的背面是Monogram的花朵圖案。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲背著Pont 9在巴黎新橋上，浪漫悠然。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9包款，以巴黎新橋為靈感，包132,000元。（圖／品牌提供，以下同）

袋蓋上裝飾著LV Circle金屬標誌，在背帶上也有縮小版，呼應之餘也顯得細膩。LV Circle標誌是女裝藝術總監Nicolas Ghesquière從品牌1930年代的經典圖紋得到靈感，重新演繹之作，頗有穿梭過去與現代之感。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9製作過程公開，每一步驟都細膩。

LV對於工藝向來講究也引以為傲，從Pont 9的製作影片中，可以看到皮革仔細地被裁切、縫製、打洞、緄邊上膠等步驟，暫時無法到巴黎感受新橋的浪漫，看著以新橋為題材的包款逐漸成型、從草圖變成實體的過程，也相當療癒。系列預計5/28上市。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲LV Pont 9外型優雅俐落，132,000元。

【同場加映】

硬挺包身、簡約輪廓，是不少手袋的共同特性，不用什麼裝飾就有魅力，搭配輕裝或正裝都適合，也因此備受歡迎。各品牌推出的設計，包身有弧形、梯形等等各種變化，色彩也相當多樣，除了經典的黑、棕色，清爽的粉或白也是春夏時節的好選擇。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲CELINE Besace 16小牛皮小型肩背包，各75,000元。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲Salvatore Ferragamo Boxyz包，中型（左）79,900元、大型（右）86,900元。

▲LV Pont 9。（圖／品牌提供）

▲GUCCI 1955 Horsebit皮革馬銜鍊肩背包，各84,400元。

關鍵字：

LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, Pont 9, 新橋
fashion.net

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