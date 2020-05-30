發一篇文值25萬！Aimee Song首推夏季鞋履「方頭、亮色系」超燒

▲550萬粉絲美藉韓裔部落客Aimee Song個人品牌Song of Style首次推出鞋履系列 。（圖／翻攝自品牌IG）

記者鮑璿安／台北報導

在IG擁有550萬粉絲的美藉韓裔部落客Aimee Song，不僅是全球女孩的時尚指標，日前推出個人品牌Song of Style更是款款熱銷，為迎接夏季到來，Aimee Song也首次跨足鞋履系列，悄悄曝光了各色復古方頭高跟鞋，隨即獲得上萬人按讚。

在 Instagram 查看這則貼文 Aimee Song（@aimeesong）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 18 日 上午 8:26 張貼

美藉韓裔部落客Aimee Song影響力不可小覷，曾入選「全球 KOL 身價排行榜」第8名，也是唯一上榜的亞裔部落客，光是一張貼文就價值7800歐元（約台幣25萬元）。Aimee Song在去年（2019）推出個人品牌Song of Style，服飾注入荷葉邊、不規則印花、溫柔細肩帶等元素，樹立十分鮮明的特色更是款款熱銷，成為女孩的時尚指標。

在 Instagram 查看這則貼文 Song Of Style（@songofstyle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 2 日 上午 8:07 張貼

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在 Instagram 查看這則貼文 Song Of Style（@songofstyle）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 23 日 上午 10:10 張貼

為迎接今年（2020）夏季，Aimee Song也親自在個人IG曝光了鞋履系列單品，揭示品牌首次跨足高跟鞋的風格走向，從畫面中可見，鞋款一字排開換上了鮮亮的草綠色、水藍色以及亮橘色，而多層次綁帶繚繞腳踝展開，不乏歐美風斑馬紋以及編織特色為高跟鞋注入靈魂，當然最大亮點莫過於統一的復古方頭設計，與透明、造型鞋跟畫龍點睛，頗有春夏交接的活力氣息，不僅完美迎合Aimee Song私下風格，也與時下精品大牌拉開差異，鞋款曝光之後也獲得上萬網友點讚，印證紅遍全球的影響力。

#小眾高跟涼鞋同場加映

By Far

在 Instagram 查看這則貼文 BY FAR（@byfar_official）分享的貼文 於 PDT 2020 年 4月 月 26 日 上午 12:36 張貼

保加利亞品牌By Far旗下腋下包Shoulder Bag讓各界風靡，品牌由雙胞胎姊妹 Valentina 和 Sabrina 以及好友共同在2016年創立，當外界以為手袋是品牌的主打商品時，其實By Far是以鞋履起家，為了迎合品牌懷舊和舒適性的雙重特色，鞋履不走潮流風格，反而注入方頭、粗跟元素，搭配細緻皮革輔助，鮮明辨識度讓人一眼便知來自By Far。

Cult Gaia

在 Instagram 查看這則貼文 CULT GAIA（@cultgaia）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 25 日 上午 8:24 張貼

洛杉磯品牌 Cult Gaia 簡約舒適的設計深受女性喜愛，擅長運用纖細綁帶搭配緞面材質營造優美氣息，鞋跟不高所以上腳相當舒適，隨意搭配亮色系洋裝或是夏季裙裝都是極佳搭配。

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