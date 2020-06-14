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Dior粉漾潤唇膏超特價！全球每3秒賣出一支　嬰兒粉、珊瑚橘必買

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▲Dior,迪奧,彩妝,癮誘粉漾潤唇膏,唇膏,Her,Her和她。（圖／IG）

▲超火紅的Dior癮誘粉漾潤唇膏。（圖／becosmetic_s IG、dedana_shop IG）

文／C編

美妝界總是有一些神級明星商品經典不敗，不但熱銷還經常缺貨，像是Dior的癮誘粉漾潤唇膏，就一直是護唇膏界霸主，滋潤又有色澤，保養又有好氣色，只要有人發問「有沒有推薦的專櫃護唇膏」？Dior這支絕對會被推爆，還有網友號稱用了30支以上，回購率驚人。

淺粉紅色的透明包裝，讓癮誘粉漾潤唇膏的外型已經像網美，之所以封神，是因為使用起來不黏膩，保濕度也夠好，可以帶給唇部肌膚長效的潤澤，維持一整天的飽滿豐潤感。

▲Dior,迪奧,彩妝,癮誘粉漾潤唇膏,唇膏,Her,Her和她。（圖／IG）

▲輕擦就可以達到潤色的效果。（圖／tidaskin.988 IG、yakdai_perfume IG）

#001是經典的嬰兒粉，色調自然柔潤，堪稱暢銷天后，甚至又全球每3秒賣出一支的驚人紀錄，膏體塗抹到雙唇之後，不但會像奶油一樣融化，很有戀愛的感覺，韓國美妝大神PONY曾示範把潤唇膏當作頰彩塗抹在臉部雙頰，也可以帶出完美自然的透膚粉嫩感。

彩妝選色偏粉或偏橘是兩大主軸，Dior癮誘粉漾潤唇膏的#004正是帶橘的珊瑚色調，帶有顏色的潤唇膏，好處便是不過於浮誇，擦上好似雙唇原本的好氣色，即便是淡妝或素顏也很適合。

▲Dior,迪奧,彩妝,癮誘粉漾潤唇膏,唇膏,Her,Her和她。（圖／IG）

▲護唇膏連包裝都看起來特別時髦。（圖／namtinn IG、nntp.skincare IG）

購物平台「Her和她」推出Dior的癮誘粉漾潤唇膏原價1,200元，特價935元的超值活動，有#001及#004兩款可選擇，如果已經覬覦這支唇膏許久，一定要趁此時出手，如果原本就是愛用者，該怎麼做妳當然知道。

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▲Her Dior潤唇膏。（圖／Her）

▲Dior迪奧癮誘粉漾潤唇膏，原價1,200元、特價935元。點我購買。

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fashion.net

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