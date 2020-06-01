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盤點6月份開賣的爆款球鞋！復刻、聯名通通有　讓夏季腳上有光芒

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編輯／Duke　圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks

天氣漸漸變熱，進入夏天後T-Shirt與短褲成為穿搭方程式，因此腳下有一雙好的球鞋顯得格外重要，如果正愁沒有好看的球鞋可以搭配，那麼即將在6月登場的Adidas Yeezy Boost V2「斑馬」以及平民款Travis Scott X Air Jordan 1 ，絕對可以滿足你的需求，一起來看看吧！

1.Ninja X Adidas Nite Jogger「Time In」

此次Adidas聯手的對象非常特別，不是任何一個時尚品牌或名人，而是一位名為「Ninja」的實況主，他以遊玩要塞英雄（Fortnite）獲得廣大的知名度，如今Ninja不僅讓要塞英雄官方替他打造個人專屬造型，現在更攜手Adidas推出聯名鞋款，身為粉絲一定要買來收藏！該鞋款預計在6／1發售，定價為美金130元（約台幣3,900元）。

2.Reebok Question Low

今年Reebok大舉復刻「戰神」艾佛森（Allen Iverson）的戰靴，包括Question Mid與Answer V，最近Reebok更宣布夏季重點在低筒鞋款上，因此迎回Question Low，並注入天空藍與橘色，使球鞋散發夏季的清爽與炙熱。該鞋款預計在6／1發售，定價為美金120元（約台幣3,600元）。

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

3.Nike Dunk Low SP「University Red」

2020年Nike Dunk大舉回歸，各式配色與聯名款層出不窮，但是經典的OG配色一定要收！而即將發售的University Red便是OG配色之一，整體採用拋光皮革製成，穿搭性相當高。該鞋款預計在6／12發售，定價為台幣3,600元。

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

4.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Zyon」

原訂在5月發行的Yeezy Boost 350 V2「Zyon」，受到不可抗力因素影響移至6月發售，不過仍有許多粉絲表示願意等待，因為該配色有著與初代Yeezy Boost 350相同的調性，差別僅有鞋面上的紋理而已。該鞋款預計在6／13發售，定價為台幣8,800元。

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

5.Adidas Yeezy Boost V2「斑馬」

第五度補貨的斑馬，是Yeezy系列有史以來最受歡迎的配色，設計主打斑馬紋與SPLY-350字樣，如果上回沒買到或是鞋底泛黃，不如趁這個機會再買一雙新的！該鞋款預計在6／27發售，定價為台幣8,800元。

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

6.Air Jordan 1「Dark Mocha」

被稱為平民版「Travis Scott X Air Jordan 1」的Dark Mocha配色，以咖啡色為主軸，運用白色與黑色使鞋款擁有聯名款的既視感，若是對動輒台幣3萬元的聯名鞋遲遲下不了手，不妨考慮購買Air Jordan 1 Dark Mocha。該鞋款預計在6月發售，定價為台幣5,600元。

▲6月球鞋販售。（圖／翻攝自IG@zsneakerheadz、Sneakernews、YEEZY MAFIA、JustFreshKicks）

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關鍵字：

Ninja, Adidas, 要塞英雄, Reebok, Question, 艾佛森, Nike, DunkLow, YeezyBoost, 350V2, 斑馬, TravisScott, AirJordan1, DarkMocha
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