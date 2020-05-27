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一談戀愛就昏了頭？測妳被男人吃定的指數有多高

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有的人在愛情裡並不會昏了頭，會看狀況來處理事情，但有的人無論身邊朋友如何勸說，還是一股腦栽進愛情中，彷彿沒有男人就失去了一切，就被吃得死死的，到底妳在這方面的指數有多高呢？

首先在心中默念一次問題，然後依直覺選張牌

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

 
選好了嗎？我們來看解答吧！

1.聖杯皇后
被吃定指數90%

犧牲奉獻迷失在感覺中

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

聖杯皇后是一張惦記著舊情，還未從過去傷痛走出來的牌卡，妳在過去的感情或在現在的感情上，過度害怕失去，或急於渴望對方可以重新回頭，而依然停在原地不動，只要對方需要什麼，就會丟下別的事，把對方擺第一。

也很有可能因為過去情感的經驗，妳很擔憂現在的感情會重蹈覆轍，因此更加倍努力付出，或是在現在的人身上，去尋找曾經那個很愛的過往影子，當這樣時反而沒了空間，讓彼此了解更深，當只是自顧自的犧牲，卻沒把自己放在重要的位置時，也很容易再次導致感情出現裂痕。

2.權杖皇后
被吃定指數55%

堅定立場但全然付出

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

妳是一個愛了就會全然付出的人，但妳很清楚「疼」和「寵」的區分在哪邊，因此很有自己的原則立場，並不會一股腦的就照著對方的所要，拼命達成，但在感情中卻依然堅定的支持伴侶許多的決定，通常妳的伴侶也不會敢爬到妳頭上，妳的直覺敏銳，有時就突然知道對方在搞什麼鬼。

權杖皇后代表著篤定的情感，對於愛充滿了熱情，妳喜歡專注、專一的愛情模式，帶著一點控制慾，有時喜歡支配對方去做哪些事，但反過頭來，妳也一樣願意這麼為對方付出，妳的認真和努力，是無論遇到任和愛情中的挫折，都不會被抹滅的美好特質之一。

3.寶劍皇后
被吃定指數70%

任勞任怨吃力不討好

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

寶劍皇后外表看起來冷漠，但內心卻帶著感性和母性，在愛情中是個任勞任怨的角色，妳會用自己的方式，來去達成對於感情的完美要求，也渴望伴侶能夠成為妳心中的模樣，但有時妳的話語會過於直接，而讓對方感到沒情調，但就算如此，卻為了對方妳可說是願意付出全部。

但這張牌卡也在提醒妳，因為妳的要求完美，有時會過度了，讓伴侶感到壓力；或因為情緒中的跋扈言論，而讓對方害怕跟妳太靠近，有時的太鑽牛角尖、愛抱怨，容易讓妳在感情中變成同理心不夠的一方，因此妳的認真付出，容易被對方當成是也要對方更好才這麼做。

4.錢幣皇后
被吃定指數35%

被對方疼愛

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

通常選到這張牌卡是妳把對方吃定的牌，錢幣皇后在感情上很懂得享受，妳認為願意接受對方的付出，也是一種建立對方自信的方式，不會去談那種拼死拼活，但對方卻不懂珍惜的戀愛，但也因為這樣，這樣的人在感情中反而多了許多情趣，懂得不急不徐享受美好。

錢幣皇后在感情上有時會較不滿足，容易付出較少，但拿的太多，在愛情中有些懶惰，雖然戀愛個性上充滿了溫柔，也重視美感，但畢竟談戀愛是雙方一起的事，有時也要願意妥協，才能在溝通上順利建立共識。

5.女皇
被吃定指數0%或100%

不求回報與過度現實之間

▲塔羅 。（圖／柯夢波丹提供; 翻攝自免費圖庫pixabay）

女皇牌代表著大地之母的原型，妳的感情表達方式有時會激情甚過於理性許多，很願意主動追求愛情，如果妳是100%的那個角色，甚至有可能會不小心為對方懷孕生小孩，或是不斷付出把自己都奉獻出去，但當得不到回報時，會因為這樣的打擊，而讓自己變成了忌妒和猜忌的模樣，並很容易不再去愛。

而過與不及，當妳是變成了0%的那個角色時，是不願相信愛情的，因為對於配偶的條件極高，有時甚至交往了很久到論及婚嫁的程度，但評估過後覺得對方可能給不起未來而會悔婚的那種，因此所謂的『完全不求回報』與『過度理想現實』之間，妳需懂得有個平衡，不然很難發展出穩定的關係。

文／柯夢波丹　圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 塔羅, 運勢
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