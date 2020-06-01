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擁有「嘴角痣」下半年桃花運旺到爆　5個女人桃花面相快看妳中幾個

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▲桃花面相。（圖／柯夢波丹提供）

 「你的面相如何，你的命運也必如何！」一個女人的桃花運好壞其實與自身的面相有着很大的關係，除了長有桃花眼、風流痣的女人特別吸引異性外，原來唇形和酒窩都起著催桃花運的作用，有請奇門遁甲堪輿大師雲文子一一剖析2020桃花運旺到爆有哪些面相特徵！

女人桃花面相1. 桃花眼

女人天生眼睛大而且有神，兩眼水汪汪，彷彿總是含情脈脈，這樣的眼睛似乎很會說話，容易放電，就是所謂「桃花眼」，很會吸引人，是典型桃花面相一大重要特徵。

桃花眼女星代表：楊冪

大羃羃絕對是桃花眼的女星代表，誹聞從來沒斷過，就算目前才剛離婚沒多久，就立刻被拍到和緋聞男友魏大勛一起逛街．

桃花眼女星代表：秀智

秀智的桃花還要多說嗎？韓國最帥的歐爸都跟她傳過一輪緋聞了，根本就是斬男殺手呀！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女人桃花面相2. 深刻酒窩

女生笑的時候，兩頰出現的凹陷位叫「酒窩」。有酒窩的人面部表情更生動，讓人感覺很窩心和可愛，與異性相處也比較輕鬆和隨和。酒窩在面相中，正代表桃花運旺盛，很容易結識異性。

酒窩代表女星：吳漣序

擁有素顏最美封號的吳漣序，絕對是酒窩韓星的代表，一笑就會讓人融化的特質，就連之前具惠善和安宰賢鬧離婚時，吳漣序也被無辜的扯緊去，被控跟安宰賢外遇，可見桃花力有多強．

酒窩代表女星：Angelababy

Angelababy是演藝圈出了名的桃花女，在和黃曉明結婚前，可說是緋聞不停歇，而且前男友可都是大帥哥呢．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女人桃花面相3.嘴角上揚

嘴巴菱角清楚、嘴角上揚的女性是很吸引異性的，讓別人感覺很性感，有很大的吸引力，容易激發大部份男人心中的性慾。

菱角嘴代表女星：郭雪芙

郭雪芙的菱角嘴就連化妝師也狂稱讚，微微上揚的嘴角弧度，就算沒表情也能自然浮現笑意，重點是郭雪芙個性低調但對她表現好感的男星可不少呀！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菱角嘴代表女星：藤井lena

說道菱角嘴怎麼能忘了藤井lena！根本就是自帶桃花體質，跟她合作過的男星都愛她，就連汪東城都自爆追了她9年呀～

 
 
 

女人桃花面相4.唇紅齒白

嘴唇色澤偏紅，同時齒列整齊，齒色偏白的女生，往往予人健康開朗的印象，天生具較強的親和力。

若然再加上聲音偏向柔美的話，是非常吸引異性，容易迷倒對方的。故此，此類女子一般都有旺盛的桃花運，通常能擁有甜蜜的關係和伴侶生活。

唇紅齒白女星代表：迪麗熱巴

胖迪的笑容可真說是無法擋，甚至有網友說看著熱巴的笑容，真的會被迷惑，沒有人能不愛上她呀．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

唇紅齒白女星代表：潤娥

少女時代的C位潤娥，曾被韓國票選為好感度最高的女星，她那不管男人女人都愛的清新顏值，甜美的笑容，讓人直呼看了就想談戀愛呀．

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

女人桃花面相5.風流痣

在嘴角上方長痣，是典型的風流痣，這顆痣能招來無數的桃花，周圍總是被異性圍繞，人氣相當旺盛。

而擁有這顆痣的女生也總是愛對異性放電，不斷招惹狂蜂浪蝶，桃花運不絕，間或有爛桃花的關係，必須小心跟異性相處。

風流痣代表女星：藤井lena

藤井lena根本就是桃花本人，除了菱角嘴外，嘴上有痣也是桃花面項的重點之一，怪不得她和男星親密的謠言不斷呀～～

 
 
 

文／柯夢波丹　圖／XEESOXEE.PICS、NAVER、AEHEEKIM80

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 男女, 面相, 桃花, 桃花眼, 桃花運, 運勢
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