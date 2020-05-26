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忍一時並不會風平浪靜！聰明女生該懂的「3個」愛情道理

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▲▼聰明女生該懂的「3個」愛情道理 。（圖／翻攝自Jtbc、愛奇藝）

▲當關係瀕臨破碎，單方面隱忍非常不健康。（圖／翻攝jtbc《夫婦的世界》，以下同）

編輯 / Lily

當發現另一半出軌怎麼辦？近來周揚青的毀滅式分手信和韓劇《夫婦的世界》都給我們上了一課，無論未婚或是已婚，面對殘缺的愛情或是婚姻，越來越多女生都不再選擇隱忍、妥協，因為聰明女生都知道，自己值得擁有更好的選擇。

▲▼聰明女生該懂的「3個」愛情道理 。（圖／翻攝自Jtbc、愛奇藝）

忍一時不會風平浪靜

當遇到另一半出軌，許多人會選擇離開，也有人會給對方機會，甚至已邁入婚姻的女生，旁人或許會勸你睜一隻眼閉一隻眼，咬著牙忍過就是你的。當男生出軌能輕易獲得原諒，就有很大的機會發生第二次，若你心軟給機會，記得也給自己設定一個限期，也確認自己是真心包容它的過錯，否則日子過得充滿煎熬，苦的是自己。

▲▼聰明女生該懂的「3個」愛情道理 。（圖／翻攝自Jtbc、愛奇藝）

不要因為「習慣」而離不開他

愛情有保存期限，除非兩個人都能齊心為了這段關係努力，許多男生愛情長跑久了，想要外求新鮮感。女生雖然知道男友不安分，但仍為了「習慣有他在身邊」而包容。女生千萬別因為交往久了而放不下，或是害怕再重新認識一個熟悉的戀愛對象，要知道再心愛的東西，如果真的修不好，有只能丟掉，千萬別為了一棵樹木放棄整個森林。

▲▼聰明女生該懂的「3個」愛情道理 。（圖／翻攝自Jtbc、愛奇藝）

別認為結婚或生小孩後他會改

如果婚前就發現苗頭不對，婚後只會更差。長大以後要改掉原本的個性很難，當兩人面臨感情危機時，很多男生會丟出結婚或是生小孩的承諾，請別天真以為這樣能修補兩人的關係，當承諾婚姻關係、養育小孩的經濟壓力上身，情況不可能更好，所以這些問題在婚前就要明快處理。

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關鍵字：

愛情, 婚姻, 出軌, 兩性關係
fashion.net

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