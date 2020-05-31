《誰是被害者》「江曉孟」原來是她演！李沐私下超反差　空靈氣質被封「小周迅」

2020 最強懸疑台劇《誰是被害者》終於在 Netfilx 上線了！一連串寫實血腥的命案場景以及超強演員陣容，讓《誰是被害者》不僅在 PTT 討論爆棚，更登上 Netfilx 排行榜冠軍，大獲好評的程度遠超過前陣子被網友罵翻的《罪夢者》！

然而，除了幾位主演外，這次在劇中飾演張孝全女兒「江曉孟」的新生代演員李沐，也因為精湛的父女對手戲而備受矚目，讓網友追完劇之後紛紛上網狂搜，到底李沐是誰？今天 COSMO 就帶大家來認識這位在戲中叛逆厭世、滿身刺青的酷女孩，私底下超反差的真實模樣！

在《誰是被害者》中，李沐獨挑大樑飾演張孝全的女兒「江曉孟」，劇中的她為了籌得重病母親的醫藥費而在酒店上班，17 歲的她才不在乎青春期的迷惘，而是以厭世、疲倦又煩躁的內心面對人生的無奈，可以說是貫穿全劇的關鍵角色。

尤其經典的是李沐與張孝全在懸崖邊對峙的那場戲，李沐揣摩著江曉孟到人生盡頭想一躍而下的心境，對著爸爸心碎吐出「我的命是你給的，我現在想要還給你」不知道逼哭多少螢幕前的觀眾！精湛演技因而受到高度討論，她的表現也讓張孝全留下深刻印象，直誇「李沐非常了解角色心理狀態，戲裡戲外的反差很大，實際拍攝時讓我非常驚豔！」

清新的臉龐、純淨的眼眸、無辜的八字眉及微噘的唇型，有點冷洌的空靈是李沐被網友封為台版「小周迅」，她在《誰是被害者》劇中有著多層次演技，但卸下「江曉孟」的角色的她，其實是個喜歡沈浸在書堆裡遠離塵世的文藝少女，

「閱讀」是她的知己，而「表演」則讓她放開自己

19 歲入行的李沐，在這之前根本與演戲扯不上關係，從小膽小、怕尷尬的她，總是在人多的時候躲進書堆，短暫逃開不想面對的世界，閱讀除了讓她更認識自己，內心某部分也在其中被理解、被療癒；沒想到在接觸表演之後，曾經藏在心中那些不想被曝光的部分，在演戲的過程中必須被揭露、被挖掘，才能更貼近角色一步， 因此過去因為閱讀內化的那面，在表演的過程中慢慢被釋放！

雖然李沐出道才沒多久時間，卻已經在近期幾部超火的電視劇及電影中嶄露頭角了～像是 2018 年公視的《你的孩子不是你的孩子》中，李沐就有在《孔雀》單元中飾演轉學生施宇婕一角，在劇中為了能在貴族學校融入其他同學，不惜以身體的一部分與孔雀交換，最後她失去了說話的能力，不斷以孔雀的叫聲做最後的掙扎！

與《誰是被害者》一樣，江曉孟及施宇婕都是現今社會可能存在的個體，李沐將社會上「青少年」的不同面向以表演的形式訴諸觀眾，儘管不是最主要的角色，但呈現的表演卻都非常震撼！

2019 年上映的臺灣校園懸疑歷史驚悚片《返校》剛播完，除了女主角王淨因此成為文青女神之外，有另一位讀書會的成員也被 PTT 鄉民肉搜，那就是李沐飾演的「周欣」，網友紛紛被她的空靈的氣質所收買，直說「私心覺得周欣比學姐漂亮」「讀書會的一支花是周欣」，果然注定要耀眼的光芒就是藏不住的啊～

因為「雕塑」堅定表演之路

在演出戲劇《你的孩子不是你的孩子》及電影《返校》之後，突然感到迷茫的李沐決定到英國一年學習與表演看似無關的「雕塑」。為何是說「看似無關」？因為雕塑的過程中，從無到有，從來沒有既定的規則強制成品的最後形式，讓李沐重新審視過去的思路，不論是對環境、社會體制或是讓他感到迷惘的表演，都因為雕塑有了新的視野，在無關的領域看透對表演的定義，不侷限自己是她想在表演之路的最大目標！

就在堅定理念之後，馬上就以兩部戲回歸螢幕，一是近期剛上線的《誰是被害者》，二則是由公共電視出品的台灣原創奇幻戲劇《妖怪人間》，李沐總接演遊走在人性邊緣的角色，也讓她從過去閱讀的經驗及雕塑的歷程中，反思著所有與表演相關的關聯性。

李沐除了在戲劇上的優異表現有目共睹外，私底下還是位熱愛閱讀及不停反思的文藝青年，被圈粉的大家一定很好奇私下的她穿搭是走什麼樣的風格吧～就讓編輯帶大家瞧瞧李沐別於《誰是被害者》中的風俗世故的打扮，超反差的「空靈系穿搭」吧！

李沐的「空靈系穿搭」一：碎花連身裙





說到文青怎麼可以少了滿是碎花的古著洋裝呢？不論是大花、小花或是密集的碎花，或是寬鬆傘狀洋裝、窄身修身版型，李沐都能穿出不同的仙氣！

襯衫式的碎花圖騰洋裝不一定只能搭牛津或是皮鞋等正裝搭配的鞋款，李沐以編織的露趾涼鞋取而代之，再繫上渲染漸層的髮帶，說是復古電影劇照也不以為奇呢～

若是覺得碎花太老氣的話也可以選擇龜背竹葉片組成的圖騰洋裝，搭配大澎袖及排釦式裙身，讓原本窄肩、骨架比較小的李沐看起來比平常更有份量，也更有氣勢！

李沐的「空靈系穿搭」二：無袖背心

夏天怎能沒一件細肩帶或是無袖的背心，害怕太裸露的同學可以學李沐選擇高領口、肩帶設計比較短的版型，清爽之餘也不用害怕可能曝光的風險，穿起來自在又好看～

而這樣寬鬆的細肩帶梯形小背心，在夏季各大品牌都會推出不同材質的款式，除了常見的雪紡外，棉質的款式也都很好搭，像是李沐就是搭配與上身同一個色系的垂墜寬褲，是不是與她的氣質超搭的～

想穿出跳脫平常的搭配的話，試著把下身的牛仔褲或是牛仔裙換成顏色更貼近春夏的亮色系，李沐選擇了一件泰奶色的高腰 A 字裙，整體光因為顏色就加分了不少！

李沐的「空靈系穿搭」三：格紋單品

很多人對於格紋單品的印象都還停留在「土味」或是「工程師襯衫」上，但其實格紋若是搭得好，更能襯托出整個人的品味！不過給剛入門格紋的菜鳥一個建議，盡量是選擇基本款及單一色系的單品跟格紋搭配，才不會越搭越白搭！比如說李沐選擇一件純白色的襯衫作為內裡，再套上一間開襟綁帶的格紋罩衫，視覺和諧、氣質也很清新！

小隻女可以效法李沐這類的格紋 Crop Top 背心加高腰 Dad Jeans 的穿法，因為牛仔褲的份量比較重，如果身形比較扁的話，不妨試試皺摺伸縮的泡泡衫材質，才不會讓上下比例過於失衡喔～

其實李沐的整體風格蠻偏向日系古著的感覺，像是她會以絎縫內裡外套搭配格紋長裙，然後必備一頂素面的貝蕾帽及一雙配上中筒襪的圓頭鞋，真的沒有她無法駕馭的單品呀～

李沐的「空靈系穿搭」四：西裝外套＋短版上衣

李沐穿搭中除了比較文青款的格紋及碎花之外，偶爾也能看到西裝外套的身影，嬌小的女孩如果擔心穿 oversize 的西裝外套可能會壓縮整個人的比例的話，可以選擇露出腰間肌膚的短版上衣當作內搭，並且搭配一件幾乎可以蓋過肚臍的高腰落地褲，就能製造出上短下長的長腿比例。另外，除了人人都在穿的黑、灰、卡其等常見色之外，粉紅色其實也是日常西裝的好選擇喔～

西裝外套大多份量比較明顯，建議髮型可以越俐落越好，像是梳起馬尾或是像是李沐這樣用墨鏡把髮絲收斂的方式，整個人會看起來更有精神喔～

李沐的「空靈系穿搭」五：復古珠寶耳飾

在李沐的 IG 頁面中，幾乎每一張照片都能看到不一樣的耳飾，但都脫離不了金屬鑲邊的珠寶耳環，不論是祖母綠、象牙白、琥珀紋路或是單純金屬面的，這些耳環根本是她的招牌單品，不但讓她的五官襯托得更加精緻之外，也使她那股空靈知性的老靈魂由內散發出來！

從她的戲劇作品及 IG 上對每件生活大小事的細膩思維，讓人感受到李沐不同於其他新生代演員的內在魅力， 還沒追《誰是被害者》的快去看，一定更能體會她的氣質，然後直接被圈粉～

文／柯夢波丹 圖／NETFLIX、IG@MUMOONLEE、FACEBOOK@李沐、公視《妖怪人間》

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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