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小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

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編輯／JJ　圖／翻攝自愛奇藝、《夫婦的世界》、Pinterest

丈夫婚變、養小三是韓劇常見的題材，加上近期火熱韓劇《夫婦的世界》完結，大家心中對於出軌的男人厭惡程度達到最高點，沒有女人會想體會看看池善雨的痛啊！其實容易出軌的男人大多有以下這些共通的特質，雖然不是百分之百肯定，不過小心提防總比真的遇上了好。

▲容易出軌的男人特質。（圖／翻攝自夫婦的世界）

＃追求玩樂與自由

有了另一半甚至是結婚之後，難免需要多放一些心思維繫家庭，不可能像單身時一樣全然的自由，但有些男人不論到了幾歲，還是非常追求玩樂、冒險、新鮮感與刺激，心裡面的家庭佔比很少，對於應該承擔的責任沒有概念。

＃容易感到寂寞，不喜歡獨自一人

一個人的時候常常不知道要做什麼，容易感到寂寞，所以喜歡參加各種飯局、活動，認識新朋友，身邊擁有許多不同的朋友群，交友關係很難掌握。或許這種人一開始會很黏對方，但是當彼此因距離、工作必須分開或是減少見面時間，他可能就會藉由其他聚會滿足空虛。

▲容易出軌的男人特質。（圖／翻攝自夫婦的世界）

＃不孝順

女孩們挑選對象的條件中「孝順」經常名列前茅不是沒有原因的，因為不孝順的男人，個性上比較自私、不貼心，容易導致家庭觀念薄弱，自然就會比較沒有定性，凡事照著感覺走、不懂的自我約束。

＃習慣說空話、愛耍賴

平常習慣性說空話，答應的事超過一半都做不到，且習慣耍賴、找藉口，也不會覺得內疚，對於這種人更不用說承諾，絕對都是不可信的。

▲容易出軌的男人特質。（圖／翻攝自夫婦的世界）

＃沒有計畫的人

這種人的生活中沒有「照著計畫走」這回事，也很少會去想和另一半的未來規劃，且在人生道路上很容易會被突然蹦出來的事物牽著鼻子走，誰都難保下次蹦出來的會不會是小三。

▲容易出軌的男人特質。（圖／翻攝自夫婦的世界）

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關鍵字：

男女, 感情, 愛情, 出軌, 偷吃, 小三, 男人, 外遇
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