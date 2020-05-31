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「總有人幫忙拍照，卻不知道攝影師是誰」　4大渣女潛質超有感

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編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

雖然現在常常可以看到各種「時間管理大師」、「甘蔗男」等一系列渣男出沒，不過無關性別，別光批評渣男，渣女或許也不少只是你從未發現，以下4大渣女潛質務必注意，別再傻傻上鉤了！

1. 總是說自己大咧咧

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

要辨別女生到底有沒有在「裝」，恐怕只有女生才能一眼識破，因為現在很多人會宣稱自己大咧咧，其實是用粗線條來偽裝內心的想法和行為，不難發現這類大咧咧女生總是有一大票異性朋友，並且樂在其中，然後會裝作自己不明白對方的心意，打著純友誼的觀念去逃避一切，實在是不可取。

2. 分手後都想保持聯絡

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

要當個優秀的前任就是要給予彼此適當空間，一秒放手不要介入他人感情，不過有部分女生偏偏喜歡「保持朋友」，換句話說好像真的很缺朋友，非要跟前男友當朋友，對方現任女友不在意也罷，若是在意，真的是不知不覺闖入別人的感情。

3. 輕微身體接觸

身體接觸是判斷對方有沒有動情的依據，正常來說普通朋友都會保持距離，不過若是對於身體界限相當模糊，如果不是太單純，就真的是渣上身了，部分渣女會用輕微的身體接觸來引誘對方，拋出好像自己墜入愛河的假信號，其實不然，男生上鉤之後才是受騙的開始，她根本沒有要跟你在一起，各種工具人也是這樣才集合成功的。

4. 總有人幫忙拍照，卻不知道攝影師是誰

▲愛情 。（圖／翻攝自unsplash）

放眼IG上許多美照背後，應該都有個辛苦的攝影師，不少女生在社群媒體上只會PO自己，從來不放他人，甚至每次能收到各種禮物、鮮花，卻不知道來源，直到周遭友人談論下才會發現她竟然有男友，只是這樣的女孩的確不少，希望維持單身人設卻又不想放掉男友，讓人相當傻眼。

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關鍵字：

愛情, 戀愛, 渣男, 渣女, 情侶, 生活, 談戀愛
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