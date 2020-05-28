【奧斯塔羅】 最近有小人放冷箭嗎？

有時候小人當道

毫無防備就被放冷箭

躲也躲不掉

今天就和奧斯一起來看看

有沒有小人對你準備對你放箭？

＜＜直覺選一張牌＞＞

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抽到這張牌的朋友，目前的生活中存在對你充滿敵意的人。最近你是否發現容易被朋友誤會或是起爭執，甚至無來由被其他人說閒話，這些狀況都來自於小人，奧斯建議抽到這張牌的朋友，面對事情或是開心的事物時，要多收斂一些。另外要多注意周遭人士的言語，因為有許多欺騙的成分存在。

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抽到這張牌的朋友，目前的生活沒有存在充滿敵意的人，因為這樣的牌充滿溫暖與快樂，整體看來都稱得上和諧。另外，因為你這樣的個性使得周遭的朋友都用心與你相處，所以面對朋友的不如意與負面情緒，你也會替朋友解決，奧斯建議要好好把握周遭這些真心的好友喔！

牌lll

抽到這張牌的朋友，周遭的人都還算和善，並沒有敵意的狀況在，這樣的一張牌代表的是熱情與動力。目前周遭的人對你都是真心，不過，這張牌也有開始與創造的意思，代表最近有計畫要付出的朋友不容易遇到旁人阻攔，奧斯建議若有計畫要實施，一定要好好把握最近的時間囉。

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抽到這張牌的朋友，最近要好好注意一下了，因為會有不懷好意的朋友出現在你身旁，因此奧斯建議抽到這張牌的朋友，最近與旁人相處時，要多保留一些，或是避免過度付出自己以及分享事物，因為這都有機會讓你陷入裡外不是人的狀況，要多加注意囉。

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