奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

2020601-0607奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！下周順利許多，若是過去對於工作有努力付出，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方對於感情共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

TOP3：雙子座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財。



本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：存在對自我的不信任及環境沒安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要注意情緒上的波動囉。

2.雙魚座愛情運需要留意：感情中的問題在下周浮現，讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，或許藉由溝通能帶領彼此前往更深的層次，但也別忘了替另一半著想喔！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，例如交通罰單或莫名的花錢，因此下周要注意了。

牡羊座

開運顏色：咖啡色

幸運數字：

整體運勢★★

解析：過往努力扎下的根基在下周動搖起來，讓牡羊朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。奧斯提醒下周面臨狀況時，要花心思想想目前事情的其他出路，環境改變的同時我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★

解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效掌握未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐了。

事業（學業）運勢★★

解析：過往學／事業穩定的朋友，下周開始動搖起來，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因一周的不穩影響之後的工作狀況。

金錢運勢★

解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，例如交通罰單或莫名的花錢，因此下周要注意了。

金牛座

開運顏色：亞麻綠

幸運數字：66

整體運勢★★★★

解析：對於現況的不滿足，讓金牛朋友下周變得積極許多。另外下周的態度與想法變得踏實，因此各方面都將立下還不錯的基礎。值得一提的是，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學的都將有機會是日後所缺乏，所以多把握這樣難得學習運吧！

愛情運勢★★★★★

解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實且實際的工作態度也完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★

解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

雙子座

開運顏色：銀色

幸運數字：72

整體運勢★★★★★

解析：強烈穩定的感覺充滿雙子朋友的生活中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活中，對周遭感到十分滿意，有種穩定下來的感覺，這也讓自己有安全感，會是安逸的一周。

愛情運勢★★★★

解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心。另外，下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。另外本業上的努力也可為你帶進些錢財。

巨蟹座

開運顏色：黃色

幸運數字：20

整體運勢★★

解析：巨蟹朋友累意充滿你一周的生活中，或許是工作上瑣碎的事情多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外，因為這樣的狀況導致一些問題的產生，奧斯提醒下周要多加注意一下，或許能改善一下狀況。

愛情運勢★★★

解析：雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略的對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周再面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★★

解析：下周學／事業則無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些了。

金錢運勢★

解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有想買樂透的想法，那就要有做善事的心理準備了。

獅子座

開運顏色：粉紅色

幸運數字：36

整體運勢★★★★

解析：下周對於成功的渴望增強，讓獅子朋友下周行動力高上許多，並且手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★

解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★

解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

處女座

開運顏色：橘色

幸運數字：92

整體運勢★★★

解析：大環境不穩定，讓處女朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★

解析：看似穩定的感情，其實存在雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★

解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★

解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天秤座

開運顏色：白色

幸運數字：05

整體運勢★★★★

解析：踏實、穩定充滿天秤的生活中，過往擾人的事情也在下周稍稍減緩，讓你在下周感到開心愉悅許多，所以自己也開始表現出值得信賴的感覺，讓周遭的朋友感到安心，奧斯建議要好好把握了。

愛情運勢★★★★

解析：平穩的感情發展，讓自己踏實許多，只是需要注意下周情感方面的激情將減少，建議下周相處時要多添加點熱情會比較好。單身的朋友，若有屬意的人下周或許可以嘗試表示心意囉。

事業（學業）運勢★★★★★

解析：穩定、踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，也會更願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友，則是要積極一些囉。

金錢運勢★★★★★

解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺在下周強烈許多，著重在理財規劃會是不錯的選擇。

天蠍座

開運顏色：灰色

幸運數字：61

整體運勢★★★★

解析：下周天蠍朋友要好好把握，因為過去辛苦付出的勞累在下周獲得回報，並且告一個段落，而這樣難得的安穩是你嚮往已久的喔！



愛情運勢★★★★

解析：雙方對於感情的努力與付出在下周開始收穫，所以在感情中也顯得成熟許多，感情發展方向也都在兩人的預期之中，會是還不錯的一周，若有求婚打算也可以再下周試試看喔！

事業（學業）運勢★★★★★

解析：下周順利許多，若是過去對於工作有努力付出，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

金錢運勢★★★★★

解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

射手座

開運顏色：藍色

幸運數字：90

整體運勢★★

解析：下周射手朋友容易自找麻煩，面對事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時都還想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要向朋友求助，一些解決不了的問題就別往腦袋裡去，以免煩躁的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★

解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為另一半也在下周顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題了。

事業（學業）運勢★★

解析：存在對自我的不信任及環境沒安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要注意情緒上的波動囉。

金錢運勢★★

解析：正財運以及偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才不會因衝動而花錢喔！

摩羯座

開運顏色：暗紫色

幸運數字：45

整體運勢★★

解析：下周摩羯的分析能力稍嫌不足，容易接受超出能力範圍的事，導致感到壓力，同時也存在無法有效控制的隱憂。建議下周可以先將份內工作做好，再去接受其他事務請求，否則最後連帶連自己的工作也搞砸，可就本末倒置了。

愛情運勢★★

解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，感情不忠誠的朋友下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，顯得無法有效掌握自己的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★

解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流。

水瓶座

開運顏色：綠色

幸運數字：72

整體運勢★★

解析：下周水瓶朋友，對於目前的環境感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周重新面對，需要完全解決。因此讓內心感到疲憊無奈，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感到煩躁或無力時學習轉個念頭，並適時的放鬆自己，或許就能改善許多。

愛情運勢★★★

解析：雙方之間的問題在下周願意花時間解決，不像過去有逃避的感覺，因此可以嘗試將問題拿出來解決，將會是個有效處理情侶問題的一周。若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★

解析：學／事業方面，與同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周能有效解決問題，前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★

解析:下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏。值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：83

整體運勢★★

解析：雙魚下周將是休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往外在情緒與行動，將讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整自己，在重新面對目前的狀況會比較好喔！

愛情運勢★★★

解析：感情中的問題在下周浮現，讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，或許藉由溝通能帶領彼此前往更深的層次，但也別忘了替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★

解析：對於目前的學／事業沒有以往的熱情，所以下周在面對工作與學業都會感到些許無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★

解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

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