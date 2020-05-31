fb ig video ETtoday search mobile

奧斯塔羅12星座一周運勢0601-0607　天蠍求婚成功機率大、獅子看緊荷包

>

▲一周運勢。（圖／奧斯塔羅提供）

2020601-0607奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周旺星座

TOP1：天蠍座事業運最旺！下周順利許多，若是過去對於工作有努力付出，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

TOP2：獅子座愛情運最旺！雙方對於感情共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

TOP3：雙子座金錢運最旺！正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。另外，本業上的努力也可為你帶進些錢財。


本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：存在對自我的不信任及環境沒安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要注意情緒上的波動囉。

2.雙魚座愛情運需要留意：感情中的問題在下周浮現，讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，或許藉由溝通能帶領彼此前往更深的層次，但也別忘了替另一半著想喔！

3.牡羊座金錢運需要留意：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，例如交通罰單或莫名的花錢，因此下周要注意了。

牡羊座

開運顏色：咖啡色
幸運數字：

整體運勢★★
解析：過往努力扎下的根基在下周動搖起來，讓牡羊朋友在下周面臨些困境，例如工作上的瓶頸或是事業的困難。奧斯提醒下周面臨狀況時，要花心思想想目前事情的其他出路，環境改變的同時我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★
解析：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效掌握未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐了。

事業（學業）運勢★★
解析：過往學／事業穩定的朋友，下周開始動搖起來，將是不太穩的一周，工作上要多留意細節，避免粗心大意，以免因一周的不穩影響之後的工作狀況。

金錢運勢★
解析：正偏財運皆不佳，也有破財的機會，例如交通罰單或莫名的花錢，因此下周要注意了。

金牛座

開運顏色：亞麻綠
幸運數字：66

整體運勢★★★★
解析：對於現況的不滿足，讓金牛朋友下周變得積極許多。另外下周的態度與想法變得踏實，因此各方面都將立下還不錯的基礎。值得一提的是，奧斯建議可多做學習的動作，因為下周學習運相當良好，所學的都將有機會是日後所缺乏，所以多把握這樣難得學習運吧！

愛情運勢★★★★★
解析：雙方積極踏實為這段感情努力，將立下還不錯的感情基礎，雙方下周也都能有無憂無慮的感情生活，會是挺順心愉悅的感情周期喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：自我能力的提升，在下周完全的反應在工作上，踏實且實際的工作態度也完全展現於工作上，讓自己在工作顯得游刃有餘許多。

金錢運勢★★★★
解析：正財運相當理想，奧斯建議下周多著重在理財與本業上，有機會為你帶進不錯的錢財喔！

雙子座

開運顏色：銀色
幸運數字：72

整體運勢★★★★★
解析：強烈穩定的感覺充滿雙子朋友的生活中，外在的活潑與熱情在下周轉入了內心沉穩的層面，不難發現在下周的生活中，對周遭感到十分滿意，有種穩定下來的感覺，這也讓自己有安全感，會是安逸的一周。

愛情運勢★★★★
解析：穩定的情感發展，讓雙方對於目前的感情都安心。另外，下周是個適合提出承諾的時間，奧斯建議可以提出些許承諾更加強雙方的感情喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：學／事業方面，依舊繼續努力的發展，而下周也是學／事業正向發展的一周，一切都朝向穩定與成長的方向前進，而這樣的狀況也讓自己更加努力在自己的學事業裡頭喔！

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都算不錯的一周，若長久以來有投資想法的朋友下周可以考慮投資。另外本業上的努力也可為你帶進些錢財。

巨蟹座

開運顏色：黃色
幸運數字：20

整體運勢★★
解析：巨蟹朋友累意充滿你一周的生活中，或許是工作上瑣碎的事情多了起來，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。另外，因為這樣的狀況導致一些問題的產生，奧斯提醒下周要多加注意一下，或許能改善一下狀況。

愛情運勢★★★
解析：雙方雖然都相當願意為了這段情感努力，但卻忽略的對方的想法或感覺導致這樣的努力打了折扣，加上彼此對於情感的想像或許太過美好，下周再面臨現實狀況時感到些許落差，要多加注意囉。

事業（學業）運勢★★★
解析：下周學／事業則無太大起伏，基本上就是平穩的一周，這對於上班族來說是件好事，代表你將在目前的工作環境中平穩行事。但若是自有事業的朋友，下周就要注意事業停滯的狀況，要抓緊腳步多努力些了。

金錢運勢★
解析：正財運平穩，偏財運較不好，如果有想買樂透的想法，那就要有做善事的心理準備了。

獅子座

開運顏色：粉紅色
幸運數字：36

整體運勢★★★★
解析：下周對於成功的渴望增強，讓獅子朋友下周行動力高上許多，並且手邊的事情都當在掌握之中，這些都讓自己下周都安心許多，算是平穩發展的一周。

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情共識度提高，也都願意為這段感情付出自己，對於雙方的想法與觀念都認同不少。另外，不管單身或有伴的朋友，奧斯建議下周末可以安排簡單的小旅行，將會有意想不到的事情發生喔！

事業（學業）運勢★★★★
解析：學／事業方面，下周渴望有新目標出現，好讓你能夠有向前衝刺的機會，因此奧斯建議下周在工作上要適時的休息，可別讓自己累過頭喔！

金錢運勢★★
解析：要小心有散財的可能性，下周凡事保守一點，努力看緊自己的荷包，千萬不要有任何貪小便宜的念頭喔！

處女座

開運顏色：橘色
幸運數字：92

整體運勢★★★
解析：大環境不穩定，讓處女朋友下周感到不安及惶恐，面對這樣的環境讓心中蠢蠢欲動的因素動了起來，因此下周會積極尋找讓自己穩定下來的方式，算是起伏較大的一周。

愛情運勢★★★
解析：看似穩定的感情，其實存在雙方都不願意面對的問題，下周將是檢驗這些問題的時刻，要好好把握趁勢解決問題。

事業（學業）運勢★★★
解析：異動的想法在下周開始出現，對於目前的學／事業無法有效堅持，面對目前的工作內容也感覺到疲乏。

金錢運勢★★★
解析：正財運較佳，偏財運不佳的一周，避免投機的投資方式，奧斯建議是個保守就好的一周。

天秤座

開運顏色：白色
幸運數字：05

整體運勢★★★★
解析：踏實、穩定充滿天秤的生活中，過往擾人的事情也在下周稍稍減緩，讓你在下周感到開心愉悅許多，所以自己也開始表現出值得信賴的感覺，讓周遭的朋友感到安心，奧斯建議要好好把握了。

愛情運勢★★★★
解析：平穩的感情發展，讓自己踏實許多，只是需要注意下周情感方面的激情將減少，建議下周相處時要多添加點熱情會比較好。單身的朋友，若有屬意的人下周或許可以嘗試表示心意囉。

事業（學業）運勢★★★★★
解析：穩定、踏實的學／事業發展，讓自己安心不少，也會更願意留在目前的環境中努力，這對於一般上班族來說將會是不錯的消息，但若是自有事業或業務性質的朋友，則是要積極一些囉。

金錢運勢★★★★★
解析：正財運優於偏財運，理財能力與直覺在下周強烈許多，著重在理財規劃會是不錯的選擇。

天蠍座

開運顏色：灰色
幸運數字：61

整體運勢★★★★
解析：下周天蠍朋友要好好把握，因為過去辛苦付出的勞累在下周獲得回報，並且告一個段落，而這樣難得的安穩是你嚮往已久的喔！

愛情運勢★★★★
解析：雙方對於感情的努力與付出在下周開始收穫，所以在感情中也顯得成熟許多，感情發展方向也都在兩人的預期之中，會是還不錯的一周，若有求婚打算也可以再下周試試看喔！

事業（學業）運勢★★★★★
解析：下周順利許多，若是過去對於工作有努力付出，下周有望開始獲得回報，雖然過去存在辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意。

金錢運勢★★★★★
解析：正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

射手座

開運顏色：藍色
幸運數字：90

整體運勢★★
解析：下周射手朋友容易自找麻煩，面對事情也多了點猜忌，這樣的狀況讓自己焦躁憂慮許多，甚至到睡覺時都還想個不停，面對這樣的狀況，奧斯提醒下周要向朋友求助，一些解決不了的問題就別往腦袋裡去，以免煩躁的狀況更加明顯喔！

愛情運勢★★
解析：下周安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加，身為另一半也在下周顯得較有壓力，奧斯建議要調整一下心態，別把自己跟另一半的感情逼出問題了。

事業（學業）運勢★★
解析：存在對自我的不信任及環境沒安全感，這樣的狀況影響到同事之間的相處，有爭執的暗示存在，因此要注意情緒上的波動囉。

金錢運勢★★
解析：正財運以及偏財運都不是太理想，要注意情緒上造成的花費，才不會因衝動而花錢喔！

摩羯座

開運顏色：暗紫色
幸運數字：45

整體運勢★★
解析：下周摩羯的分析能力稍嫌不足，容易接受超出能力範圍的事，導致感到壓力，同時也存在無法有效控制的隱憂。建議下周可以先將份內工作做好，再去接受其他事務請求，否則最後連帶連自己的工作也搞砸，可就本末倒置了。

愛情運勢★★
解析：在感情運勢方面，下周和另一半的溝通出現問題，對另一半誠意十足的溝通要求無法接受，原因是下周情緒起伏較大，無法靜下心傾聽。另外，感情不忠誠的朋友下周可能會被發現喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，顯得無法有效掌握自己的工作，這些狀況都讓自己下周在事業方面顯得疲憊與勞累，需多加注意。

金錢運勢★★★
解析：下周錢財花費較大，不必要的開銷造成經濟壓力，要多注意開源節流。

水瓶座

開運顏色：綠色
幸運數字：72

整體運勢★★
解析：下周水瓶朋友，對於目前的環境感到些許無力，長久以來不肯正視或是逃避的問題在下周重新面對，需要完全解決。因此讓內心感到疲憊無奈，奧斯建議下周要多重視心靈層面的問題，在感到煩躁或無力時學習轉個念頭，並適時的放鬆自己，或許就能改善許多。

愛情運勢★★★
解析：雙方之間的問題在下周願意花時間解決，不像過去有逃避的感覺，因此可以嘗試將問題拿出來解決，將會是個有效處理情侶問題的一周。若過去有什麼想法或感受，一直悶在心裡的，都可以在下周拿出來討論與溝通。

事業（學業）運勢★★★
解析：學／事業方面，與同事的關係在下周改善許多，並且對環境或是信心重新建立起來，奧斯建議下周要好好把握，因為工作上的狀況在下周能有效解決問題，前提是對自我信心建立。

金錢運勢★★★
解析:下周正偏財運都平淡許多，沒有太大起伏。值得一提的是，下周若有投資動作的朋友，要切記不要將雞蛋放在同一個籃子裡喔！

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅
幸運數字：83

整體運勢★★
解析：雙魚下周將是休息停頓的一周，長久以來的忙碌與壓力在下周不堪負荷，逐漸從內在的壓力轉往外在情緒與行動，將讓你備感無力，奧斯建議下周適時的休息轉換一下心靈，重新調整自己，在重新面對目前的狀況會比較好喔！

愛情運勢★★★
解析：感情中的問題在下周浮現，讓雙方對愛情感到無力，會是個需要調整步伐的一周，或許藉由溝通能帶領彼此前往更深的層次，但也別忘了替另一半著想喔！

事業（學業）運勢★★★
解析：對於目前的學／事業沒有以往的熱情，所以下周在面對工作與學業都會感到些許無奈，會有想異動的想法出現。

金錢運勢★★
解析：正偏財運不佳的一周，要避免支出不必要的花費，並且做好理財，以免有經濟壓力的產生。

▶請點我FB：奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 星座, 運勢
fashion.net

熱門文章

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

說・流行／明星們都收藏的「方塊笑臉」是這牌　高端質感小資也能無痛入手

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

包・開箱／李聖經也迷上「大V手袋」！奢華金扣太搶眼、容量更驚人

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

朴敏英小露深V公開衣櫃夢幻單品！最愛這「兩樣」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

昆凌年年搶的DELVAUX年度限量款就叫「吸睛包」

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

不再怕弄丟！Prada玫瑰粉、Burberry泰奶色「掛頸卡夾」通勤必買

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

【敦南誠品熄燈系列1】會有24小時書店　竟是因為兩封顧客的「發夢信」

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

昆凌親授2個混血電眼小妙招　除了美瞳挑色還有秘密武器

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

痘痘、暗沉都因妝沒卸乾淨！皮膚科醫師：卸妝後「加一步」更好

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

半透明「水母傘」飄仙氣！雨天撐出門彷彿置身海底世界

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

陳庭妮今夏熱愛藍色！搶背最新「鈴鼓包」、「丹寧老花包」

ET Fashion

推薦閱讀

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

小心有這5個特徵的男人！代表容易出軌、家庭觀念薄弱

韓素希減肥偷吃炸雞不復胖！平時掌握3技巧　一樣能維持好身材

韓素希減肥偷吃炸雞不復胖！平時掌握3技巧　一樣能維持好身材

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

周子瑜「胸下挖空」短洋裝辣翻！　團照罕見全身出鏡大秀長腿

《誰是被害者》「江曉孟」原來是她演！李沐私下超反差　空靈氣質被封「小周迅」 絢麗6月挺平權！愛迪達、Reebok球鞋太勸敗　連夯貨NB 327都有彩虹款 日本推出超狂「吸頂燈投影機」、「聽話的電扇」　堪稱居家神器！ 女孩們收藏起來！今年夏天必做這款「小雛菊美甲」讓你仙氣噴發 走在路上都會被搭訕500遍！聞到就會上癮的3款香氣 南韓網美教你「零基礎深蹲」瘦出腿縫！多一關鍵步驟迅速有感 不只時髦，還超美！9間必去的精品博物館

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面