【奧斯塔羅】愛情模式有跡可尋　你是屬於理論派還是實際派？

感情中的人不盡相同

有人實際有人理性

總覺得愛情會有模式可尋

今天就和奧斯一起來看看

在感情中你是實際派還是理論派？

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l 你是屬於理論派

選到這組牌的朋友，奧斯會將你歸類在理論的人，因為這樣的牌組代表理性與目標，不難發現當你談上感情，其實是個理性的人，對你來說談感情是有跡可循，例如學會尊重與互相，或是傾聽別人的內心，雖然不會因此讓感情長久，但至少能讓兩人順利走下去，所以奧斯會說選到這張牌的你，多半偏向理論派。

牌ll 你是屬於實際派

選到這組牌的朋友，對你來說感情不是可以理論的，因為這樣的牌組代表合作與學習，對你來說感情不用畫大餅讓彼此去追尋，只要過好當下，並一起學習與成長，面對問題只要溝通，即使沒有未來的藍圖，這段感情依然能夠長遠發展，因此奧斯會說選擇到這組牌的朋友，偏向實際派的人。

牌lll 你是屬於實際派

選到這組的朋友，偏向於實際派，因為這樣的牌組代表努力與回報，你從來不覺得愛情能有理論可尋，正確來說你會覺得感情是與另一半的事，不是每種感情模式都是通用的，所以當你談上感情時，雖然會聽些朋友的建議，但你還是會遵照內心的想法與另一半的回饋去決定彼此方向，畢竟對你來說，談感情還是腳踏實地好好經營比較實在。

牌lV 你是屬於理論派

選到這組牌的朋友，你的感情模式偏向在理論派，因為這樣的牌組代表感性與情緒，你會發現每次談上感情時，都把自己搞得像老媽子一樣，喜歡照顧或是叮嚀另一半，因此你會希望另一半可以感受你的付出，並適時給予回饋，倘若你感受到另一半的愛情回饋時，你也會更加投入在這段感情中囉。

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