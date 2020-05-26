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日本專家曝「盛夏養顏對策」　保養分層、少量多次是正解

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▲▼ 日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲夏季微調保養手法，就不怕讓給肌膚多餘負擔。（圖／翻攝自IG/naryoung_、laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

台灣夏季悶熱氣候加上口罩的配戴，如同高溫蒸氣室，導致肌膚油水失衡、外油內乾，令人好困擾。朵茉麗蔻提出盛夏養顏對策，除了徹底清潔外，保養分層、少量多次會更好。

▲▼ 日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲朵茉麗蔻的「準備3點」，從卸妝凝露、潔顏霜、泡泡集中面膜，皆富含膠原蛋白成分，幫助溫和護理夏日肌膚。

清潔是保養第一步，但如果過度清潔造成水分流失、肌膚拉扯又可能加速細紋產生，反而得不償失，關鍵要素在於溫和地進行深層清潔。

濕熱氣候容易造成肌膚出油，常讓人誤以為可以省略保養步驟，肌膚由不同肌層組成，其中基底膜介於真皮層與表皮層中間，扮演傳遞養分的重要功能。健康有活力的基底膜作用如同一台電梯，能將各肌層所需養分送達，也能幫助黑色素及老廢角質的代謝，維持健康肌膚自我修護的根本力。

想要降低保養時的厚重感，除了挑選清爽質地保養品之外，分層保養、少量多次是必須，建議將原本的保養用量分成多次，讓肌膚慢慢吸收，就不怕給肌膚過多負擔。

▲▼ 日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲洗顏專科 超微米保水潔顏凝露，100g，149元。

▲▼ 日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲FANCL淨膚柔滑潔顏粉（2020櫻花珍藏版），50g，650元。

▲▼日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／品牌提供）

▲ORBIS 耀白水原力化妝水，180ml，720元。

▲▼ 日本專家曝「盛夏養顏對策」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲LANEIGE 水酷肌因沁涼雪酪霜，50ml，1,350元。

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關鍵字：

保養, 日系, 夏季保養, 專家
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