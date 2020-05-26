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用百萬元的喬治傑生銀雕茶具喝茶　宅在家也超享受

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▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲喬治傑生邀日本建築大師隈研吾創作的KUSA銀雕茶組No.6展現東方美學，2,450,000元。（圖／喬治傑生提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

台北遠東SOGO百貨忠孝館集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾等，於今日（26）日起至6月2日於12樓舉辦中外藝品大展，包括德國麥森瓷器（MEISSEN）、琉璃工坊、tittot琉園、喬治傑生（Georg Jensen）等品牌參展，光是喬治傑生就傾力呈現200件總值近2000萬元的銀雕器皿，因為在後疫情時代，品牌感受到顧客對居家精品的熱烈需求了。

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲設計師Georg Jensen設計的銀雕香檳冰桶No.87A，是喬治傑生此次展覽最高價作品，上蓋884,200元，桶身1,959,500元。

今年突如其來的新冠肺炎疫情，讓宅經濟升溫，喬治傑生透露，近兩個月居家用品業績翻紅，特別以百萬元茶具組、酒器最受歡迎，因為在後疫情時代，宅在家裡也要找樂趣，使用銀匠大師手工製作、敲錘出如藝術品般的傑作，格外享受。

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲設計師Georg Jensen創作的葡萄高腳果缽（上）486,300元，Blossom銀雕茶壺530,500元。

此次喬治傑生展出最高價之作，是創辦人身兼設計師Georg Jensen於1915年創作的銀雕香檳冰桶，頂蓋與腳架華美的植物雕飾顯見大自然對他的深刻影響，其他如葡萄高腳果缽、Blossom銀雕茶壺等都是橫跨百年仍受藏家追捧的設計。

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲琉園展出全球限量55件、重達80公斤的大作《小池》，436,000元。（圖／琉園提供，以下同）

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）
▲琉園演繹水墨松鶴圖的《雲淡松青》擺件，238,000元。

布置居家空間也要講究，琉璃藝術品牌 tittot 琉園在此次展覽中，端出全球限量55件、重達80公斤的大作《小池》坐鎮，描繪心中一方小池塘，波光粼粼中荷花綻放、魚兒優游其中，讓擁有者宅在家欣賞也能感受寧靜的力量。

▲▼ SOGO中外藝品大展 。（圖／公關照）

▲遠東SOGO百貨集結晶瓷、琉璃藝術與傢飾，舉辦中外藝品大展。（圖／記者陳雅韻攝）

關鍵字：

Sogo忠孝館, Georg Jensen, 喬治傑生, 琉園
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