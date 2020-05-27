室內要擦防曬？用吃的也行？夏日美白護膚必懂2知識

▲夏日肌膚保養的首要重點就是防曬抗黑。（圖／翻攝IG@midoricoo、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導

夏日腳步逐漸逼近，氣溫、陽光都越來越猛烈，這時候的肌膚保養首要重點就是防曬抗黑。而說到防曬，你是不是也聽說過「待在室內也需要擦防曬」的說法？還有防曬美白竟然用吃的也可以？快來把這2個美白抗黑的小知識學起來，更全面地做好肌膚防護。

▲醫師表示如果長時間待在室內曬不到陽光處，其實不用一定要擦防曬。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

待在室內不一定要擦防曬

事實上，根據醫師的紫外線實測表示，若是「長時間、短距離」地曝曬在特定光源下才較需要擦防曬乳，若工作或學習環境有太陽直接照射到，則需要做好防曬程序。

此外，若是外出，即使是陰天時仍需擦防曬乳，因為紫外線可以穿透雲層，若未做好防曬措施肌膚仍會受到傷害，但以上需求仍依照個人需求為主。

▲ALLIE 燦爛光澤UV防曬乳(沁肌綠檸香)，SPF50+/PA++++，60g，NT$760 。

高機能防曬品牌 ALLIE今年春夏推出兼具修飾肌膚與香調效果的燦爛光澤UV防曬乳，同樣擁有極效抗摩擦、抗汗防水和不易脫落的機能，更帶有清新舒爽的綠茶X檸檬香調，臉部、身體皆可使用，且一般洗面乳、沐浴乳即可溫和卸淨。

▲PAUL & JOE 糖瓷防曬隔離乳， SPF50+/PA++++，30ml，NT$1,200。

因清透水潤美肌效果而深受歡迎的糖瓷防曬隔離乳，今年全新推出第五代升級版，運用高科技膠囊化紫外線吸收劑與透明UV粉末，提供最高的紫外線UVA & UVB寬效域防曬係數，但不會使隔離乳質地變得濃稠厚重，也沒有泛白不自然的問題。

「吃」的防曬品

而說到夏日的肌膚防護工作，除了擦防曬乳是防曬必備措施外，靠「吃」也可以好好保護肌膚，例如攝取維他命C可以幫助修護受損的肌膚，並對抗身體氧化，或是多補充綠色蔬菜，其大多富含抗氧化劑，能夠保護肌膚不受紫外線傷害。因此，適時適當地補充一些營養保健補給品，也能幫助夏日面對酷陽時，能由內而外好好保護肌膚與身體。

▲DHC 維他命C（30日份），60粒，NT$180。

DHC維他命C每粒中含有500mg的高濃度維他命C，相當於33顆檸檬的維他命C含量，不僅具有抗氧化作用，還可促進膠原蛋白形成及鐵的吸收，同時添加具有美容功能的維生素B2，有助於維持皮膚健康。

▲聿健雪机妍，15包，NT499。

添加日本最夯美白成分 L-半胱胺酸。研究證實可有效改善黑色素達74%，減少曬後斑點35%，不僅可改善光老化問題，更可有效對抗空汙造成的氧化傷害，將保養與美肌保健合而為一，以口服方式抑制酪胺酸脢的活性，達到亮白的效果。

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