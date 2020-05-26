Dyson推「無線」直髮造型器　可用30分鐘夾好夾滿

▲Dyson在台推出Corrale直髮造型器。（圖／記者蔡惠如攝、品牌提供）

記者蔡惠如／台北報導

英國家電品牌自從跨足「髮界」之後，推出多款造型用商品，每次都蔚為話題，旗下最新產品Corrale直髮造型器，也正式在台上市開賣，主打無線充電功能，夾頭髮時不再有電線干擾，號稱有30分鐘續航力，即便在通勤時或帶著上班，都能馬上做造型，上市價格16,600元，也仍是貴婦等級。

繼Supersonic吹風機與Airwrap造型器之後，Corrale直髮造型器也正式登台，其設計也充滿產品巧思，包括跟市售不同的「可彎曲彈性面板」，在夾住頭髮時，面板會依所夾髮量呈現不同彎度，將夾住的頭髮包覆在中央位置，可減少一般平板夾在夾緊時，兩邊頭髮向外擠出的情況。

▲可彎曲有彈性的面板設計，能夠包覆頭髮。

其可彈性彎曲設計，因為能較一般市售產品聚集髮絲，在溫度較低的狀況下達到同樣的造型效果，號稱能避免頭髮承受反覆高溫造型，所帶來的頭髮傷害，且彈性面板邊緣為電氣石材質，能夠同時釋放負離子，減少造型過程中產生的靜電並撫平毛躁。

而基於品牌所使用的無線吸塵器延伸的電池科技，Corrale直髮造型器內建4芯高效能鋰電池組，可提供「無線」功能，原廠表示該造型器產品充電時間約為70分鐘，在電量飽滿於無線狀態下使用，可連續使用30分鐘，而配備360度磁吸充電線，也能讓使用者一邊充電一邊做造型。另有包裝內附的充電底座，可在在閒置狀態進行充電。

▲磁吸充電口。

▲置放式設計的充電座。

Corrale直髮造型器提供3段精確溫度設定，包括165°C、185°C和210°C，使用者可根據髮質及造型需求自行調整溫度，市售推出經典桃紅、奢華紫2色，5／26正式開賣，售價16,600元。

目前市售也相當受歡迎的GHD Oracle雙管電棒，則主打只要將頭髮夾進去輕輕下拉，頭髮就能自動變捲，輕鬆就能打造浪漫系捲髮，獨特的設計也相當受到歡迎，售價12,000元；日本Panasonic推出的EH-KN8C奈米水離子整髮器，將奈米水離子設計置入，使用者可邊做造型便保養頭髮，售價4,990元。