5大生活習慣引發飢餓越吃越多　吃得太快也會變胖

▲只要排除不自然的飢餓感，無痛減肥很簡單。（圖／Pixabay）

編輯／借借

想要讓身材保持，「無感減肥」就是最高境界，怎樣做才能覺得自己不委屈？首先就是要降低身體莫名產生的飢餓感，在正常情況下大吃補充熱量，才能完全無負擔，而不讓自己身體總是喊餓，要排除以下的生活習慣。

▲輕量放鬆心情避免壓力太大。（圖／Pixabay）

工作太忙壓力大

在一段時間的疲累工作後，你的身體想大吃一頓是非常自然的事，但重點在大部分上班族其實沒有進行太多勞力工作，主要是因為大腦動的不停、壓力太大才會出現飢餓感，身體其實不餓卻吃進大量食物，這樣的差距當然會讓身體長肉，這種狀況最好先放鬆心情不要先大吃，過一段時間餓感就會消失8成。

▲愛吃甜食也會誘發飢餓。（圖／Pixabay）

愛吃甜食

碳水化合物是人體需要的元素，但攝取太多就會導致肥胖，因為不但熱量高，最可怕的是像糖分，它還會刺激大腦要我們進食更多，而且現在飲食精緻化，許多糖分都是隱藏在食品內，吃完甜點就會有比沒吃前更餓的狀況，自然就越吃越胖。

▲睡眠充足才能更健康。（圖／StockSnap）

睡眠不足

無論是因為工作，或是其他因素導致睡眠不足，也會讓你「想吃東西」，主要是睡眠量不足會觸發飢餓素分泌，導致自己一直很想進食，如果有這種習慣，建議先把睡眠量補足，並提高睡眠品質，每晚至少要睡7小時左右。

▲多喝水讓身體平衡。（圖／StockSnap）

水喝不夠多

有時大腦會把「口渴」判斷成「飢餓」，所以針對沒有補充足夠水量的習慣而言，影響的不只是膚況而已，也關係你的體重，若覺得餓卻怎麼吃都吃不飽，建議先補充水分，或許你只是口渴。

吃得太快

有時吃飽了之後，大腦需要一段時間「理解」身體已經進食充足，細嚼慢嚥的道理不僅對胃腸好，也對體重很好，所以當有時你吃完後覺得仍然很餓，可能是因為吃得太快，先暫停一下散散步讓身體消化，這種假性飢餓感就會慢慢消失。