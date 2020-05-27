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「碎錶取金」當救命財！勇敢拿起槌子　敲壞Graham錶面賺2000元

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▲▼ Graham,Piaget,Hermes 。（圖／公關照）

▲Graham Chronofighter Vintage Emergency腕錶面盤鑲嵌1公克的黃金。（圖／Graham提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

Graham把新款Chronofighter Vintage Emergency腕錶裝在緊急救命的紅盒裡，到底賣什麼關子？沒錯，正如你所想，拿起隨錶附贈的小槌子，勇敢朝錶鏡敲下去吧！面盤9時方向鑲有1公克的黃金金片，若錶主有緊急狀況，可依面盤外圈提示語「BREAK GLASS IN CASE OF EMERGENCY」（緊急情況，敲碎錶鏡），以「碎錶取金」當救命財，品牌會免費為錶主更換全新的錶鏡、以及不含黃金的新面盤。

▲▼ Graham,Piaget,Hermes 。（圖／公關照）

▲Graham全球限量50只的Chronofighter Vintage Emergency腕錶，268,000元。

聽到Chronofighter Vintage Emergency面盤上鑲有1公克的黃金金片，讓人忍不住按起計算機，以近期金價1兩約84800元計算，Graham鑲的1公克黃金約價2216元，在面盤上搞怪背後暗喻的意義，肯定比實質價值大上許多，買錶就是要開心戴，別管日後是否會升值了！

▲▼ Graham,Piaget,Hermes 。（圖／公關照）

▲愛馬仕Arceau月讀時光腕錶黑色撒哈拉隕石面盤腕錶，限量30只。（圖／愛馬仕提供）
 

Graham首開先例在面盤上鑲黃金金片，其實還有許多有趣面盤讓人玩味再三，例如今年愛馬仕（Hermes）將Arceau L’heure de la lune月讀時光腕錶改為來自月球、火星的隕石或黑色撒哈拉隕石打造的面盤，配上南北半球的月相盈虧顯示更應景；若想華麗些，寶石面盤深受女性青睞，伯爵（PIAGET）正是箇中好手，常運用天然孔雀石或綠松石作為鑽錶面盤，亮麗色彩輕鬆贏得目光。

▲▼ Graham,Piaget,Hermes 。（圖／公關照）▲▼ Graham,Piaget,Hermes 。（圖／公關照）

▲伯爵天然孔雀石面盤的Limelight Gala鑽錶（左）2,640,000元，Possession綠松石面盤鑽錶615,000元。（圖／伯爵提供）

關鍵字：

Graham, 愛馬仕, Hermes, Piaget, 伯爵
fashion.net

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