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神級保濕凝凍全球首推「冰鎮按摩勺」　加碼超限量美妝小冰箱免費抽

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▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl's推出全球獨家的「冰鎮按摩刮勺」和超限量「美妝小冰箱」。（圖／記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導

被粉絲戲稱為最會出周邊的Kiehl’s又出招了！每到夏季就又會掀起一波狂賣熱潮的「冰河醣蛋白無油清爽凝凍」，今年更特別推出全球獨家的「冰鎮按摩刮勺」，可幫肌膚降溫還能讓緊緻、保濕效果更提升。此外還有更讓人驚呼的超限量「美妝小冰箱」免費送，可愛吸睛外型加上冰鎮美妝品的實用功能根本就是夢幻逸品，全台僅有39台，快揪姐妹們搶起來！

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／品牌提供）

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白無油清爽凝凍，50ml，NT$1,350。（圖／品牌提供）

連男生、油皮肌都愛用的冰河醣蛋白無油清爽凝凍，是Kiehl’s三大保濕霜聖品之一，運用獨家「冰河醣蛋白」保濕成份結合「智慧型抗油光科技」讓肌膚在補水同時也能達到鎖水效果，並能調節油脂分泌，減少肌膚出油、粉刺形成，避免毛孔粗大，達到油水平衡。清爽的無油水感質地搭配「薄荷醇」成份，輕鬆好吸收，更給予肌膚冰涼感受，夏天使用起來更舒爽。

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／品牌提供）

▲全球獨家的冰鎮按摩刮勺，滿額就能免費獲得。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

今年6月Kiehl’s特別針對無油清爽凝凍推出全球獨家的「鋅合金冰鎮按摩刮勺 」，打造「夏日冰鎮保濕術」。透過鋅合金優異的溫度傳導能力，冷藏即可急速降溫，搭配按摩手法和清爽凝凍，可使毛孔更緊緻，改善油光，也可幫助提升保濕效果，排除臉上多餘水分，讓夏季期間的保養擺脫黏膩，更冰涼爽膚。

特別獨家打造的「鋅合金冰鎮按摩刮勺 」只送不賣，只要於6/1至6/30至全台專櫃購買包含「冰河醣蛋白無油清爽凝凍」且消費滿NT$3,000，即可獲得冰鎮按摩刮勺，再加贈「雅馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml」。

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲有顏值又實用的「美妝小冰箱」全台限量39台。（圖／記者張毓容攝）

另外，購買「冰河醣蛋白無油清爽凝凍125ml」及「金盞花植物精華化妝水250ml」，除了可獲得冰鎮按摩刮勺，還有金盞花化妝水40ml、11kDa超導全能修護精露4ml、亞馬遜白泥淨緻毛孔面膜14ml等旅行瓶；且於限定活動期間6/1～6/7內，還能加抽超限量的「Kiehl’s冰鎮美妝小冰箱」，全台每櫃各抽一台共39台，只有7天可獲得抽獎機會，想要的人要把握好時間。

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／品牌提供）

▲蘭蔻6月推出限量「睡美人大眼包」，買眼部精粹＋亮眼精粹霜就能獲得。（圖／品牌提供）

除了Kiehl’s，蘭蔻也是寵粉出了名的，為了讓更多消費者眼部保養更有感，蘭蔻用被譽為最強護眼CP檔的大眼精粹與亮眼精粹霜推出活動。6/1起，凡於蘭蔻專櫃購買眼部精華搭配眼霜，即贈送限量「睡美人大眼包」。

▲Kiehl’s冰鎮按摩勺　加抽美妝小冰箱 。（圖／記者張毓容攝）

▲蘭蔻大眼精萃以清爽質地加上彈力冰珠，大受歡迎。（圖／記者曾怡嘉攝）

「睡美人大眼包」中內含迷你版大眼精粹5ml、亮眼精粹霜5ml，以及一只印著 Sleeping Beauty的睡美人眼罩，引領你進入甜蜜夢鄉。可愛的粉紅大眼包 不僅能夠放眼眼罩，也可作為眼鏡包、口罩包，精緻的設計時髦又實用。

►深夜護眼法寶！蘭蔻推出「睡美人大眼包」，只送不賣

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美妝, 保養, 保養品, Kiehl’s, 契爾氏, 保濕凝凍, 無油凝凍, 美妝小冰箱, 小冰箱, 按摩刮勺, 贈品, 活動, 抽獎, LANCOME, 蘭蔻
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