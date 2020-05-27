小CK制服風「瑪莉珍鞋」美出新高度　變貴了依然CP值破表

記者王則絲／台北報導 圖／品牌提供

Charles & Keith（以下簡稱小CK）的時髦設計與高CP值為眾多女孩們支持喜愛，這次一改以往的低價路線，攜手丹麥品牌Cecilie Bahnsen推出3款浪漫且精緻的「瑪莉珍」鞋款，展現奢華的學院風格，同時洋溢著女孩的青春氛圍與女人的優雅氣息，令人完全無法抵擋，即使價位不像往常親民，還是甘願讓人打開荷包！

▲日前韓女星Joy曾上傳多張穿著Cecilie Bahnsen洋裝美照。（圖／翻攝自IG@_imyour_joy、品牌提供）



在 Instagram 查看這則貼文 ceciliebahnsen（@ceciliebahnsen）分享的貼文 於 PDT 2019 年 8月 月 14 日 下午 10:18 張貼

丹麥品牌Cecilie Bahnsen以復古浪漫的裙裝設計為主，將精緻的緹花、絎縫、刺繡等手工工藝技術融入簡約色系中，是許多極簡控關注的品牌，充滿少女浪漫的氛圍是品牌最大特色，與小CK合作絲毫不藏私，將珍貴的材質及精湛手工藝一併帶來，與小CK製鞋技術完美融合，創作出此次如藝術品般絕美的聯名系列。

▲大理花衍縫環保緞面瑪莉珍鞋（黑、白）NT＄9,990。



品牌設計師Cecilie Bahnsen運用其獨到的裙裝設計理念帶入鞋款，並使用再生拼布與環保緞面材質呼應時尚圈中高昂的永續聲浪，除了Cecilie Bahnsen最擅長的黑、白之外，也挑戰了活力蓬勃的鮮黃色系，利用不同的花卉主題打造出3款瑪莉珍鞋：大理花衍縫環保緞面瑪莉珍鞋、銀蓮花再生拼布瑪莉珍鞋、山茶花絎縫環保緞面穆勒鞋，精美的手工縫製、雕花設計細節滿溢，堪比高端精品的質感，以此價位來說依然是CP值破表。

▲銀蓮花再生拼布瑪莉珍鞋NT＄11,590。



▲山茶花衍縫環保緞面穆勒鞋，NT＄8,290。



《同場加映》

如果穿不慣甜美淑女風的瑪莉珍，那麼就來看看休閒、機能鞋款，西班牙鞋履品牌CAMPER與德國鬼才設計師Bernhard Willhelm，延續先前的「HIMALAYAN」系列，於今年春夏重新改造接續推出全新編織鞋與涼鞋，中空的鋸齒狀鞋底為本系列最大特色，走起路來還會形成酷炫的三角形疊影，襪套形式的洞洞編織鞋讓穿脫更加方便，涼鞋款式則是夏日最佳良伴。

▲Camper Together Bernhard Willhelm聯名系列，黑白襪套鞋（上圖）NT$14,080；黑白涼鞋（下圖左）NT$11,480；渲染色涼鞋（下圖右）NT$10,180。



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