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醫生認證！5個「危害健康」壞習慣，你中了幾個？

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▲▼醫生認證的5個「危害健康壞習慣」 。（圖／翻攝自ig）

▲有礙健康的壞習慣，現在就趕快改正過來。（圖／翻攝自IG/aoi186，以下同)

編輯 / Lily

每天被時間追著跑，讓許多日常壞習慣積非成是，總嚷嚷著腰酸背痛，或是腿痠，甚至是眼睛看不清楚，這時別以為自己未老先衰，請檢視你的日常習慣，以下幾種被醫師列為危害健康的行為，你中了幾個呢？

▲▼醫生認證的5個「危害健康壞習慣」 。（圖／翻攝自ig）

1.翹二郎腿

先前就有專家提醒，翹腳容易堆積腿部脂肪，不只如此這個姿勢更會引起腰背不適和髖關節緊張，若是長期翹腳有很大機會使脊椎側彎，更會壓迫局部靜脈，使下肢靜脈曲張變嚴重。

2.低頭玩手機

每次搭捷運有10個人就有8個在滑手機，你知道嗎？當你低頭15度，頸椎會承受12kg壓力，若低頭60度，更得負載22kg壓力，也就是說你只要低頭滑手機，等於在消耗頸椎的耐受度。下次要滑手機時，記得盡量讓手機高度和眼睛平行，定時休息幫助維護頸椎和眼睛。

3.每天走樓梯

走樓梯不是健康的運動嗎？但若是頻繁就容易消耗膝蓋軟骨，要知道關節軟骨受損就很難恢復，別以為這是老人專利，許多年輕人過度消耗的結果就是讓關節痛提早出現，到時候就後悔莫及。

▲▼醫生認證的5個「危害健康壞習慣」 。（圖／翻攝自ig）

4.趴著睡覺

辦公室午休通常都是趴在桌上睡覺，你一定有睡起來手麻、臉麻的經驗，就醫師觀點來說，長時間趴著會造成局部神經麻痺，姿勢不良更可能壓迫眼球，甚至影響呼吸。建議趴睡時可以搭配午睡枕，不僅舒適又能保持健康。

▲▼醫生認證的5個「危害健康壞習慣」 。（圖／翻攝自ig）

5.把飲料當水喝

大家都知道多喝水的重要性，攝取足夠水分能促進體內新陳代謝，不僅能養顏，更能瘦身。但許多人一忙起來總把飲料當成水喝，要知道飲料不等於水，即便是無糖茶飲也不能替代，正規來說還是喝水才是健康正解。

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關鍵字：

壞習慣, 危險, 不健康, 醫生
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