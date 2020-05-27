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曬後保養2大重點做好做滿　幫助穩定膚況、降低變黑爛臉機率

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▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

▲長時間日曬後做好舒緩保養，能幫助肌膚快速恢復穩定狀態。（圖／翻攝IG@cliniquekorea、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導

每到夏季，出外旅遊、玩樂最怕一個不小心肌膚就被曬得出現紅癢、發熱、脫皮等曬傷狀況，而這時最重要的就是正確、及時地做好曬後保養，不僅能舒緩曬後不適，也能降低肌膚變黑、變粗糙的機率，幫助肌膚快速回到穩定狀態。快來掌握曬後保養2大重點，幫你安然度過紫外線強烈的可怕夏季。

▲曬後保養2大重點　降低變黑爛臉機率。（圖／翻攝IG）

▲曬後可先以有鎮定效果的化妝水濕敷，舒緩肌膚不適。（圖／翻攝IG @aoihamada）

首先，針對曬傷後的肌膚，首要步驟應是「鎮定舒緩肌膚」，由於肌膚受到紫外線的影響呈現刺激或泛紅，建議選擇具有鎮定效果的化妝水，以濕敷的方式來舒緩肌膚的不適。

接著，由於肌膚在紫外線下會流失水分，可能呈現脫皮或緊繃的狀態，因此要「加強保濕」修護受損的肌膚，建議選擇無刺激性、成分單純的保濕凝凍、面膜等保濕產品，為肌膚密集補水，等肌膚修復狀況後再使用美白、抗老等功能性保養品，讓肌膚在曬後能達到完善保養，快速回歸滑嫩蛋白肌。

▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

香蕉船 曬後專用蘆薈凝露，230g，NT$199。

美國原裝進口的香蕉船曬後專用蘆薈凝露，含有保濕水潤的蘆薈萃取菁華，是質地輕爽的水凝膠，配方溫和、吸收快，可多次疊擦使用，臉部、身體均適用，更可冷藏保存，使用起來更清爽鎮定，

▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

DR.WU 保濕舒緩膠囊面膜-B，3pcs，NT$299。

添加維生素B3、B5與各式修復因子的DR.WU 保濕舒緩膠囊面膜-B，能快速舒緩曬後不適，密集補水保濕，穩定脆弱膚況，提升肌膚的水潤彈性與防禦力。

▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

Kiehl’s 金盞花蘆薈精華保濕凍膜，100ml，NT$1,600。

金盞花蘆薈精華保濕凍膜將Kiehl’s明星成分金盞花的修護力與蘆薈保濕力注入保濕凍膜中，能立即為肌膚修護、補水，沁涼QQ凝凍質地，清爽不黏膩，還能當曬後或過敏舒緩面膜。

▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

Labo Labo 毛孔緊膚精萃水（超保濕），100ml，NT$480 。

精華水質地的 Labo Labo 毛孔緊膚精萃水（超保濕）添加高純度積雪草精萃成份及3種玻尿酸 X 3重膠原蛋白，可持續補水，舒緩肌底、修護肌膚，一瓶擁有保濕、修護、緊緻3種功效。

▲曬後舒緩保養對策。（圖／翻攝ig,品牌提供）

提提研 黑面膜系列瞬白酷涼黑面膜，NT$70。

運用添加日本備長炭的黑布膜，加強吸附，幫助肌膚代謝，蘊含薄荷腦，清涼醒膚，結合STAY-C® 50、傳明酸，可幫助肌膚淨白，並添加金盞花萃取，能舒緩曬後不適感。

►只擦底妝防曬根本不夠！醫師：先防曬、後保濕美白才重要

►紫外線如何防？做好這5招防曬美白大法　夏天曬黑再也沒聽過

►「化妝水5招」超實用！冰鎮、濕敷　跟粗糙暗沉說掰掰

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