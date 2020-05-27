曬後保養2大重點做好做滿　幫助穩定膚況、降低變黑爛臉機率

▲長時間日曬後做好舒緩保養，能幫助肌膚快速恢復穩定狀態。（圖／翻攝IG@cliniquekorea、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導

每到夏季，出外旅遊、玩樂最怕一個不小心肌膚就被曬得出現紅癢、發熱、脫皮等曬傷狀況，而這時最重要的就是正確、及時地做好曬後保養，不僅能舒緩曬後不適，也能降低肌膚變黑、變粗糙的機率，幫助肌膚快速回到穩定狀態。快來掌握曬後保養2大重點，幫你安然度過紫外線強烈的可怕夏季。

▲曬後可先以有鎮定效果的化妝水濕敷，舒緩肌膚不適。（圖／翻攝IG @aoihamada）

首先，針對曬傷後的肌膚，首要步驟應是「鎮定舒緩肌膚」，由於肌膚受到紫外線的影響呈現刺激或泛紅，建議選擇具有鎮定效果的化妝水，以濕敷的方式來舒緩肌膚的不適。

接著，由於肌膚在紫外線下會流失水分，可能呈現脫皮或緊繃的狀態，因此要「加強保濕」修護受損的肌膚，建議選擇無刺激性、成分單純的保濕凝凍、面膜等保濕產品，為肌膚密集補水，等肌膚修復狀況後再使用美白、抗老等功能性保養品，讓肌膚在曬後能達到完善保養，快速回歸滑嫩蛋白肌。

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