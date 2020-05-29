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就愛先看臉！「外貌協會」3大星座代表　Top 1全網公認顏值控

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▲「外貌協會」星座Top 3。（圖／翻攝IG）

編輯／Molly　圖／翻攝自IG@sbsdrama.official

在挑選對象時，每個人在意的面向都不同，雖然很多人都會覺得另一半的內在個性、兩個人相處起來合不合，比長相更重要，但對某些人來說，外貌才是他們的首要條件，就是無法抵擋帥哥美女！像是以下3個星座，就是標準的顏值控，先有顏值才有後續。

▲「外貌協會」星座Top 3。（圖／翻攝IG）

Top 3：處女座

在意各種小細節、身為完美主義者的處女座，不僅是面對生活上的事物，就連談戀愛、挑選另一半時，也會不自覺得發揮「追求完美」的精神，這個完美當然就包括了外貌條件。而且處女很有自己的一套標準，如果對方沒有達到他們的理想值，就算條件再好，也很難打動他們。

▲「外貌協會」星座Top 3。（圖／翻攝IG）

Top 2：水瓶座

別看水瓶座平常一副喜歡探索內心、思想的心靈大師貌，其實他們也是一個實打實的顏值控，他們不僅十分在意自己的形象，還會要求身邊的朋友也變得好看。只要長得好看的都會受到水瓶的偏愛，越走越堅定。

▲「外貌協會」星座Top 3。（圖／翻攝IG）

Top 1：天秤座

若是說到顏值控、「外貌協會」，直接頒發獎座給天秤座都不會有人跳出來反對，幾乎可說是全網一致公認的冠軍。向來喜歡各種美麗事物的天秤，不僅是戀愛對象要好看，就連自己身邊的朋友，甚至是家中小物、吃的喝的用的最好都要是漂亮、有美感的，對他們來說，另一半有沒有內涵沒那麼重要，但是顏值絕對是最基本的條件。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 兩性, 情侶, 戀愛, 外貌協會, 顏值, 顏值控, 外表, 天秤, 水瓶, 處女
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